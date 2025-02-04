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Київська митниця у січні поповнила держбюджет на 13,3 млрд грн

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Київська митниця у січні поповнила держбюджет на 13,3 млрд грн
Прогнозований показник доходів у першому місяці п.р. Київська митниця виконала на 99,4%
фото з відкритих джерел

У середньому щодня у січні Київська митниця скеровувала до бюджету держави 606,2 млн грн

Підсумком зовнішньоекономічної діяльності, яку здійснювали суб’єкти господарювання в зоні діяльності Київської митниці у січні 2025 року, стали 13,3 млрд грн, сплачених до державного бюджету. Про це йдеться у повідомленні Київської митниці.

«Прогнозований показник доходів у першому місяці поточного року. Київська митниця виконала на 99,4%»  – сказано в повідомленні.

Зазначається, що у середньому щодня у січні Київська митниця скеровувала до бюджету держави 606,2 млн грн.

Нагадаємо, за 2024 рік товарообіг в зоні діяльності Київської митниці склав $26,7 млрд. Порівняно з 2023 роком ($23,22 млрд) товарообіг зріс на $3,5 млрд за рахунок збільшення імпорту. 

Так, у 2024 році ввезено товарів на $24,04 млрд, при цьому оподаткований імпорт склав $20,52 млрд. Експортовано за цей період з України товарів на $2,65 млрд. При цьому, загалом у січні-грудні 2024 року до держбюджету підприємці при зовнішньоекономічних операціях з товарами сплатили 178,4 млрд грн митних платежів (143 млрд грн у 2023 році).

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Теги: митниця Держбюджет Київ

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