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«Це важливий сигнал». Ексначальник Закарпатської ОВА пояснив, чому українці масово повертаються додому

Наталія Порощук
glavcom.ua
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«Це важливий сигнал». Ексначальник Закарпатської ОВА пояснив, чому українці масово повертаються додому
Начальник Закарпатської ОВА зауважив, що українці, які виїхали за кордон, повертаються додому
фото: focus.ua (ілюстративне)

Заступник керівника Офісу президента: Закарпатці, які виїхали за межі країни на початку повномасштабної війни, поступово почали повертатися з-за кордону

Українці, які виїхали за кордон на початку повномасштабного вторгнення, все частіше вирішують повернутися додому. Як зауважив ексначальник Закарпатської ОВА, заступник керівника Офісу президента Віктор Микита, основними причинами цього є покращення умов праці та оплати, які тепер наближаються до європейських стандартів.

«Закарпатці, які виїхали за межі країни на початку повномасштабної війни, поступово почали повертатися з-за кордону та працевлаштовуватися на місцевих підприємствах. Це як жінки, так і чоловіки. Зі слів людей, зараз умови праці й оплата на закарпатських підприємствах вже на рівні із країнами ЄС. Однак за межами нашої держави немає родини та близьких і потрібні додаткові витрати на оренду житла», – йдеться у повідомленні.

Віктор Микита відзначив, що серед тих, хто повертається, суттєва частка українських угорців. За словами ексочільника ОВА, вони знаходять роботу в нових компаніях у Берегівському районі.

«Люди, які вже повернулися на Закарпаття та працевлаштувалися, в особистому спілкуванні переконують своїх близьких і знайомих повертатися додому, резервують для них робочі місця поряд з собою, показують реальний стан справ на власному прикладі. Це важливий сигнал для держави й результат тривалої цілеспрямованої роботи на всіх рівнях. Ми чітко усвідомлюємо, що це означає», – зауважив Микита.

Заступник керівника ОП стверджує, що регіони отримали доручення від президента України Володимира Зеленського посилити роботу в цьому напрямку. Наразі, за його словами, «очільники областей формують пакети пропозицій щодо працевлаштування для громадян, котрі ще перебувають за межами країни, а також для навчання їхніх дітей в освітніх закладах кожного регіону».

«Аналізуємо ситуацію в інших областях і громадах країни. Спілкуємося із тими, хто повернувся, вивчаємо ситуацію та мотивацію кожного, щоб створити сприятливі умови для повернення всіх наших людей», – підсумував Віктор Микита.

Нагадаємо, що у 2024 році українці здійснили 30,11 млн перетинів державного кордону. При цьому 2% із тих, хто виїхав, не повернулися – це близько пів мільйона осіб. Кількість громадян, які залишилися за кордоном, зросла утричі порівняно з попереднім роком.

Як повідомлялося, Україна готова надати співвітчизникам, які перебувають за кордоном, роботу на оборонних підприємствах із бронюванням від потенційної мобілізації. Про це заявив міністр національної єдності України Олексій Чернишов.

До слова, очільник Міністерства національної єдності заявляв, що половина чоловіків призовного віку готові повернутися в Україну, не чекаючи закінчення війни, якщо вдасться розв'язати питання з бронюванням.

Як відомо, на початку 2025 року стартує пілотний проєкт, який має допомогти повернути українців з-за кордону.

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Теги: Закарпаття зарплата українці Україна робота кордон Європейський союз зарплатня

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