Київський метрополітен відновив роботу після завершення Маршу рівності



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Через проведення Маршу рівності у столиці перекрили низку центральних вулиць загороджувальними турнікетами, були встановлені фільтраційні пункти, де поліцейські з металошукачами здійснювали перевірку та прохід громадян

У Києві метрополітен повністю відновив роботу після завершення Маршу рівності. Про це повідомляє пресслужба метрополітену.

«Метро працює у звичайному режимі», - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, через проведення Маршу рівності ще від учора у Києві перекрили низку центральних вулиць загороджувальними турнікетами, були встановлені фільтраційні пункти, де поліцейські з металошукачами здійснювали перевірку та прохід громадян.

Зокрема, сьогодні, 23 червня, станція метро «Театральна» була зачинена на вхід та вихід до закінчення масових заходів, але працювала для переходу на зелену гілку.

Також станції «Площа ЛьваТолстого» і «Палац спорту» були зачинені на вхід, вихід та для переходу з лінії на лінію до закінчення масових заходів.

Нагадаємо, 23 червня у Києві пройшов Марш рівності. Під час маршу від самого його початку сталися сутички. Провокатори почали нападати на колону. Противники акції здійснили спробу нападу на німецьку політикиню Ребекку Гармс.

Згодом з’явилась інформація про те, що поліцейські затримали дев’ять осіб, які готували провокації на Марші рівності.

Згодом марш терміново перервали через загрозу теракту та евакуювали усіх учасників.