Правоохоронця звинувачено у насильстві щодо вихованця дитячого будинку на Львівщині

Його відсторонили від службових обов'язків на час розслідування справи

На Львівщині працівника поліції підозрюють у застосування фізичної сили щодо малолітнього вихованця дитячого будинку «Добре серце». Ввечері 7 лютого, поліція Львівської області повідомила, що розпочато службове розслідування.

Стало відомо, що у соціальній мережі з'явилась публікація, у якій зазначено, що одному з дитячих будинків у місті Буськ працівник поліції, ймовірно, вчинив насильство щодо одного з вихованців.

У повідомленні зазначено, що правоохоронець «вибивав покази з хлопця» за крадіжку. За цим фактом призначено службове розслідування, яке перебуває на контролі керівництва поліції Львівщини. За результатами буде прийняте рішення щодо притягнення винних до відповідальності.

На час проведення розслідування підрозюваний правоохоронець буде відсторонений від виконання службових обов’язків.