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На Вінниччині затримано чоловіка, який підозрюється у вбивстві знайомого

Наталія Порощук
glavcom.ua
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На Вінниччині затримано чоловіка, який підозрюється у вбивстві знайомого
Зловмисник наніс тяжкі тілесні ушкодження 44-річному чоловіку та зник з місця події
фото: Головне управління Національної поліції у Вінницькій області

Чоловік може отримати 10 років ув'язнення

У Хмільницькому районі поліцейські затримали чоловіка, який підозрюється у побитті знайомого до смерті. Про це повідомляє головне управління Національної поліції у Вінницькій області.

«Під час конфлікту зловмисник руками та ногами наніс тілесні ушкодження 44-річному чоловіку, які виявились несумісні із життям. лочин стався з 2 на 3 лютого у селі Черепашинці Калинівської територіальної громади», – йдеться у повідомленні.

Під час спільного розпивання алкоголю двоє чоловіків посварилися. Вийшовши з будинку, один із них завдав 44-річному опонентові тяжких тілесних ушкоджень і втік. Власник житла знайшов потерпілого, який лежав біля будівлі, та викликав швидку допомогу. Чоловіка госпіталізували, але від отриманих травм він помер у лікарні.

За процесуального керівництва Хмільницької окружної прокуратури слідчі повідомили фігуранту про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 121 Кримінального Кодексу України (Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого). Санкція статті передбачає покарання до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що у Ладижині Вінницької області поліцейські затримали чоловіка, який підозрюється у вбивстві власного батька. Про це повідомляє головне управління Національної поліції у Вінницькій області.

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Теги: бійка Вінниччина поліція вбивство Національна поліція України

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