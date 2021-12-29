Киян залишили без ранкових і вечірніх рейсів міської електрички (перелік)

Рейси міської електрички скасовано з технічних причин

У середу, 29 грудня, скасовується курсування частини ранкових та вечірніх рейсів міської електрички. Про це повідомляє пресслужба комунального підприємства «Київпастранс».

Скасовується курсування наступних рейсів міської електрички:

ранкових : № 7307/08, 7315/16,

вечірніх: № 7416, 7423/24, 7431.

За даними «Київпастранса», рейси скасовано з технічних причин.

Як повідомлялося, у зв’язку з проведенням ремонтних робіт на коліях станції «Почайна» було скасовано низку рейсів міської електрички 15, 16 та 17 грудня.

Нещодавно в одному із вагонів міської електрички невідомі розбили вікно. Працівники залізниці проявили винахідливість і заклеїли вікно рекламою.

У проєкті Генерального плану Києва закладено комплекс рішень задля покращення ситуації з міською електричкою.

До слова, 10 грудня Київ підписав кредитну угоду на 100 млн євро між столицею та Європейським інвестиційним банком (ЄІБ). Ця угода дозволить місту отримати кошти на оновлення тролейбусного парку та вагонного парку метрополітену.

Напередодні Нового року в Києві з’явилися два нові трамваї «Татра-Юг» із загальної партії в двадцять замовлених.