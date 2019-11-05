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    Киян попередили про сильний вітер

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    Киян попередили про сильний вітер

    Фахівці рекомендують триматися подалі від дерев, рекламних щитів

    У середу, 6 листопада, у Києві очікуються пориви вітру 15-20 м/с (I рівень небезпеки, жовтий). Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.

    Управління з питань цивільного захисту КМДА закликає мешканців міста бути обережними та дотримуватись основних рекомендацій під час сильного вітру:

    • усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
    • якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;
    • у разі сильного вітру сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті;
    • уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

    Управління з питань цивільного захисту рекомендує при падінні дерев чи гілок, при травмуванні людей тощо негайно інформувати екстрені служби за телефонами: 101 або 103.

    Як повідомлялося, у жовтні в Києві яскраве бабине літо ознаменувалось чотирма температурними рекордами.

    Аномальне тепло в середині жовтня спричинило цвітіння дерев у Києві, які зазвичай квітнуть навесні.

    За даними кліматологів, бабине літо у Києві тривало 12 днів.

    Цьогорічний жовтень у Києві зайняв сьому позицію у рейтингу найтепліших з 1881 року.

    4 листопада після полудня було встановлено перший температурний рекорд цього місяця.
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