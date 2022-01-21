«Отримав негативний тест»: Кличко одужав від коронавірусу

Мер столиці повідомив, що заразився штамом «Омікрон»

Мер Києва Віталій Кличко отримав негативний тест на коронавірус. Про це він повідомив у Facebook.

За словами мера столиці, він заразився штамом «Омікрон», але захворювання протікало у легкій формі.

«Друзі! Отримав негативний тест на коронавірус. З досвіду подолання штаму «Омікрон». Він підступний тим, що у нього симптоми звичайної застуди: закладеність носа, невеликий кашель, відсутність температури. Тому, якщо з'явилися такі симптоми, не полінуйтеся зробити швидкий тест. У минулі вихідні зробив його вдома і, отримавши позитивний результат, в понеділок поїхав до лікарні. ПЛР підтвердив Covid-19», – написав Кличко.

Нагадаємо, 17 січня Віталій Кличко повідомив, що вдруге захворів на коронавірус. До слова, у жовтні 2020 року Кличко вже хворів на Covid-19.

Тим часом, за минулу добу, 20 січня, у Києві коронавірус підтверджено у 1552 осіб, що на 143 випадків більше, ніж за минулу добу. Загалом від початку епідемії захворіли на Covid-19 понад 350 тис. киян,