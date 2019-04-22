Кличко привітав Зеленського з перемогою і відразу попросив грошей



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Столиця розраховує на необхідну підтримку глави держави

Мер Києва Віталій Кличко привітав Володимира Зеленського з обранням на посаду президента України.

Він зазначив, що Зеленський отримав великий кредит довіри, але це - й велика відповідальність перед громадянами, відповідальність за ті кроки і зміни, які втілюватиме глава держави. Про це повідомляє прес-служба столичного голови.

«За вас віддала голоси і значна частина киян. Як мер столиці вітаю вас з обранням на найвищу посаду в державі. І від імені київської громади хотів би акцентувати на тих очікуваннях, реалізація яких стосується змін в життєдіяльності столиці та забезпеченні комфорту її мешканців, - зазначив Кличко. - Перш за все йдеться про посилення місцевого самоврядування. Києву давно потрібен закон про столицю, який дасть реальні можливості киянам впливати на управління і розвиток міста. І підтримка президента в цьому питанні грає важливу роль».

Мер підкреслив, що фінанси теж є болючою проблемою для подальшого розвитку столиці - зокрема, для оновлення інфраструктури міста.

«Колись 100% ПДФО залишалося в бюджеті Києва, зважаючи на статус столиці, а також - на підвищене навантаження на інфраструктуру міста. Сьогодні ж з бюджету кожного міста України забирають 40% податку на доходи фізичних осіб у Держбюджет. А щодо столиці діє дискримінаційна норма - у нас відраховують 60 відсотків! А від цього залежить комфорт киян, оскільки ці кошти потрібні нам на ремонт доріг, мостів, на оновлення «втомленого» міського господарства. Тому столиця розраховує на необхідну підтримку глави держави», - сказав Кличко.

Він побажав Зеленському сил і мудрості в ухваленні рішень та втіленні змін, яких від нього очікують українці, які його підтримали.

Також Кличко подякував президенту Петру Порошенку за розпочаті зміни в державі, за неухильний європейський курс України, досягнення безвізу, за початок процесів децентралізації влади.

Мер столиці висловив впевненість в тому, що провівши демократичні і вільні вибори, обравши нового президента, Україна не змінить європейського напрямку свого розвитку. «Наша мета - європейські стандарти життя і демократичні свободи для кожного українця», - наголосив Кличко.

Вибори Президента України 2019. Другий тур

ІНОЗЕМНІ ОКРУГИ Недійсними визнано 2.31% бюлетенів

Нагадаємо, згідно з екзит-полами, за Володимира Зеленського проголосували 73% виборців, за Петра Порошенка – 26%.

Порошенко визнав поразку на виборах 2019 і привітав Володимира Зеленського. Зокрема, він звернувся до своїх прихильників та представників ЗМІ, цитуючи відомий вислів Вінстона Черчилля.

Зеленського з перемогою уже привітав прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, канцлер Австрії Себастьян Курц і президент Польщі Анджей Дуда.

Президент США Дональд Трамп в телефонній розмові з Володимиром Зеленським пообіцяв, що США і надалі підтримуватимуть зусилля України щодо відновлення територіальної цілісності.

Також переможець виборів поспілкувався із президентом Франції Макроном.

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