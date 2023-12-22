КМДА узаконила надбудову над «Замком Річарда» у Києві: стали відомі подробиці

Зведення надбудови над історичною памяткою розпочалося в листопаді і тоді КМДА заявила, що всі роботи є незаконними

Власник пам’ятки взяв на себе певні зобов'язання щодо надбудови

Департамент охорони культурної спадщини КМДА погодив надбудову над «Замком Річарда» у Києві, як і Міністерство культури та інформаційної політики України. Про це повідомив активіст Дмитро Перов.

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«На жаль, цього разу ані суспільний розголос ані зломаний паркан не допоміг. Дуже шкода зусиль людей, які з цим боролись», – йдеться у його повідомленні.

Департамент охорони культурної спадщини повідомив, що з представниками Міністерства культури та інформаційної політики України було проведено виїзну робочу зустріч безпосередньо на пам’ятці. Повідомляється, що за результатами огляду, з метою збереження замку та усіх автентичних складових і елементів, власника було зобов’язано актуалізувати паспорт пам’ятки та оновити охоронний договір, в якому врахувати усі необхідні заходи з реставрації, зокрема невідкладні консерваційні роботи та терміни їх виконання.

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«Стосовно так званої «надбудови» з сучасних матеріалів, яка викликала значний суспільний резонанс прийнято такі рішення. З урахуванням того, що цей об’єм був свого часу виконаний з невідповідних і не автентичних матеріалів (що спричинило незадовільний стан цієї частини будинку та необхідність заміни конструктивних елементів), і не є предметом охорони – власник взяв на себе такі зобов’язання: привести надбудову у відповідність до погодженого паспорту опорядження фасадів, з частковим демонтажем верхніх декоративних елементів (зубців) з бетонних блоків, і виконати їх з цегли, характерної для пам’ятки», – йдеться у повідомленні департаменту.

Власник пам’ятки також має забезпечити влаштування дахового накриття на відкритих ділянках даху, згідно з погодженою проєктною документацією, з метою забезпечення захисту від негативного атмосферного впливу.

Варто додати, що про те, що на Подолі почали зводити надбудову на пам'ятці архітектури національного значення «Замок Річарда» стало відомо наприкінці листопада. Тоді КМДА повідомила, що не отримували на погодження науково-проєктну документацію стосовно виконання робіт в історичній будівлі, а радник міського голови Києва Дмитро Білоцерковець прямо заявив, що всі роботи є незаконними.

«Замок Річарда – Левове серце» – це п'ятиповерховий будинок на Андріївському узвозі в неоготичному стилі. Його збудували протягом 1902-1904 років та назвали на честь англійського короля Річарда I Левове Серце, героя роману Вальтера Скотта «Айвенго».

Нагадаємо, на вул. Андріївський узвіз, 26 у Києві намагалися розібрати будинок Всеволода Тарнавського. Це була вже друга спроба розібрати будівлю, першу – вдалося зупинити у вересні 2022 р.