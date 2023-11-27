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Масштабна атака дронів на Росію: ISW повідомив деталі

Діана Гасюк
glavcom.ua
Масштабна атака дронів на Росію: ISW повідомив деталі
фото з відкритих джерел

Eкраїнські війська завдали удару з артилерії та Himars по електропідстанціях в окупованій Донецькій області, що спричинило відключення електроенергії

Головне управління військової розвідки України (ГУР) здійснило широкомасштабну атаку безпілотників на території Росії, внаслідок чого російські окупаційні чиновники звинуватили українські війська в нападі на частково контрольовану Донецьку область, що спричинило масові відключення електроенергії. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Міністерство оборони Росії повідомило, що у ніч на 26 листопада та вранці цього дня над Москвою, Тульською, Калузькою, Брянською та Смоленською областями було збито 24 українські безпілотники за допомогою російських систем протиповітряної оборони.

Губернатор Тульської області Олексій Дюмін заявив, що один дрон впав на житловий будинок у місті Тула після того, як його збила російська ППО. Українське видання Суспільне з посиланням на власні неназвані джерела повідомило, що нічний удар українських безпілотників по Росії був спецоперацією ГУР.

Російські джерела, включно з головою так званої «ДНР» Денисом Пушиліним, також стверджували, що українські війська вночі завдали потужного удару з артилерії та Himars по електропідстанціях в окупованій Донецькій області, що спричинило відключення електроенергії в багатьох населених пунктах і містах, зокрема у Донецьку, Маріуполі і Мангуші.

Нагадаємо, що в ніч на 26 листопада одразу кілька регіонів Росії опинилися під масованим ударом дронів. Російська влада традиційно заявила, що всі цілі були «усіпшно збиті».

Українська розвідка заявила, що атакувала в ніч проти 26 листопада області Росії у відповідь на масований наліт «Шахедів» на Київ, який відбувся напередодні. 

Зокрема, у Тулі нібито були знищені три дрони. Один із них втратив управління після начебто успішної роботи ППО і врізався у житлову багатоповерхівку. Унаслідок цього постраждала одна людина.

Крім того, у Смоленську заявили про вибухи в районі авіаційного заводу. Міноборони РФ стверджує, що «усі 20 БпЛА збито».

Також у Росії казали про спробу масованої атаки безпілотників на Москву. 

Теги: розвідка Міноборони Міноборони РФ будинок влада

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