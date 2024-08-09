У наземному громадському транспорті Києва перестали працювати валідатори

Наразі сплатити за проїзд у транспорті можна лише через сервіс віртуальної валідації

Сьогодні, 9 травня, у наземному громадському транспорті перестали працювати валідатори. Над вирішенням тимчасової проблеми вже працюють фахівці. Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Зазначається, що причина збою – технічна, і збій в роботі валідаторів тимчасовий.

Разом з тим в адміністрації пояснили пасажирам, як зараз можна оплатити проїзд у трамваях, автобусах та тролейбусах.

«Наразі сплатити за проїзд у наземному громадському транспорті можна лише через сервіс віртуальної валідації у міському застосунку Київ Цифровий», – передали в КМВА.

Також в адміністрації звернули увагу, що доки триватимуть відновлювальні роботи, пасажирів не штрафуватимуть, позаяк «контролери попереджені про технічну несправність».

Нагадаємо, команда мобільного застосунку «Київ Цифровий» презентувала оновлення 3.0, до якого входить новий розділ із корисними посиланнями, а також зміни головного меню застосунку.