«Коли зустрічаються янголи». У Музеї історії Києва відкрилася виставка про військових медиків

Особливе місце в експозиції посіли військові медичні ноші, які художник Сергій Бабій перетворив на живописні полотна

Виставка покликана зберегти пам’ять про тих, хто щодня бореться за життя українських захисників і захисниць

У Музеї історії міста Києва відкрили виставку «Коли зустрічаються янголи. До історії військової медицини у Києві». Проєкт присвячений Дню військового медика, який в Україні відзначають 27 липня. Про це повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський, інформує «Главком».

Виставка «Коли зустрічаються янголи. До історії військової медицини у Києві». фото: КМДА

Експозиція розповідає про понад 270 років розвитку військової медицини в Україні та людей, які в різні історичні періоди рятували життя захисників і захисниць.

Експонати виставки фото: КМДА

Назва виставки символізує зустріч пораненого воїна і військового медика в мить, коли вирішується людське життя. Через автентичні артефакти, документи, фотографії, медичне обладнання та особисті речі військових медиків експозиція простежує розвиток військової медицини від XVIII століття до сьогодення.

Через автентичні артефакти експозиція простежує розвиток військової медицини від XVIII століття до сьогодення фото: КМДА

Генеральна директорка Музею історії міста Києва Вікторія Муха наголосила, що виставка покликана зберегти пам’ять про тих, хто щодня бореться за життя українських захисників і захисниць.

«За кожним врятованим життям стоїть людина, яка в критичний момент зробила все можливе, щоб допомогти іншому. Історія військової медицини – це не лише історія знань, технологій і професійного досвіду. Передусім це історія людяності, витримки та щоденного служіння. Цією виставкою ми прагнемо розповісти про тих, хто щодня бореться за життя наших захисників і захисниць, та зберегти пам’ять про їхній внесок у сучасну історію України», – зазначила Вікторія Муха.

фото: КМДА

Особливе місце в експозиції посіли військові медичні ноші, які художник Сергій Бабій перетворив на живописні полотна, поєднавши документальність, символізм і пам’ять про боротьбу за людське життя.

Також відвідувачі можуть побачити аптечку військового медика Руслана Козака, позивний Коливан, сформовану під час його бойової служби та доповнену протягом подальшої роботи інструктором із тактичної медицини.

Презентація виставки зібрала багато відвідувачів фото: КМДА

Коли: до 30 серпня.

Місце проведення: Музей історії міста Києва, вул. Богдана Хмельницького, 7.

Нагадаємо, у Музеї Однієї Вулиці на Андріївському узвозі відкрили для огляду унікальну виставку посмертних масок видатних діячів України та світу.