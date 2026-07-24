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Афіша на вихідні. Куди піти у Києві 25-26 липня

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Афіша на вихідні. Куди піти у Києві 25-26 липня
У Києві заплановані різноманітні культурні події
колаж: glavcom.ua

25-26 липня кияни зможуть послухати музику, відвідати вистави та зануритися у світ образотворчого мистецтва

Цими вихідними столиця пропонує насичену культурну програму. Зокрема, шанувальників музики чекають на вечорі пам’яті засновника гурту Adam Михайла Клименка, концерті Alyona Alyona в Межигір’ї та ювілейному виступі гурту Kazka. Цінителям мистецтва варто встигнути на фінал імерсивного шоу «Всесвіт Ван Гога» на ВДНГ, а для театралів підготували комедію «Термін придатності для двох» у Caribbean Club та зіркову виставу «Основний інстинкт». Коли та де провести 25-26 липня в столиці, розповідає «Главком».

Зміст

Концерти

Перший концерт пам’яті засновника гурту Adam Михайла Клименка

Афіша на вихідні. Куди піти у Києві 25-26 липня фото 1

У суботу, 25 липня, у Києві пройде перший пам’ятний концерт, присвячений засновнику гурту Adam Михайлу Клименку. Захід приурочили до дня народження музиканта, який був 20 липня. Про організацію події повідомила вдова музиканта Саша Норова. За її словами, ідея полягала в тому, щоб зібрати друзів-артистів та вшанувати пам'ять творця проєкту.

У концерті візьмуть участь понад 15 українських виконавців та колективів. Серед них: Kola, Марина Круть, Dantes, Lely45, Ziferblat, Schmalgauzen, Parfeniuk, Brykulets, Latexfauna, Tember Blanche, Геля Зозуля, Vivienne Mort, Женя Галич, Nazva, Wellboy, Володимир Шумко та Лєра Мандзюк.

Артисти виконають відомі композиції гурту Adam у власній інтерпретації.

Коли: 25 липня, 17:30.

Місце проведення: простір «Де, Що, Інше» – Академіка Глушкова 1 (за першим павільйоном).

Концерт Alyona Alyona у Межигір’ї

Афіша на вихідні. Куди піти у Києві 25-26 липня фото 2

У парку «Межигір’я» на території локації Weekend Park відбудеться виступ реп-виконавиці Alyona Alyona, учасниці «Євробачення-2024».

Організатори зазначають, що квиток на захід надають право перебування виключно на території Weekend Park. Якщо відвідувачі планують прибути до 16:00 та гуляти всією територією державного парку, вхідний квиток до «Межигір’я» сплачується окремо за діючими тарифами.

Коли: 25 липня, 17:00.

Місце проведення: Weekend Park, Межигір'я, с. Нові Петрівці, вул. І. Франка, 19.

Концерт гурту Kazka

Афіша на вихідні. Куди піти у Києві 25-26 липня фото 3

Виступ українського поп-гурту Kazka, який мав відбутися у київському просторі Feels Garden ще на початку червня, перенесено на неділю, 26 липня, через несприятливі погодні умови. Усі раніше придбані квитки залишаються дійсними та не потребують обміну.

Колектив виступить із новою програмою в межах відзначення 10-річчя творчої діяльності та за підсумками ювілейного туру містами США і Канади. На концерті лунатимуть відомі треки гурту за увесь період його існування.

Коли: 26 липня,19:00.

Місце проведення: Feels Garden, ВДНГ, пр-т Академіка Глушкова 1А.

Концерт гурту Kadnay

Афіша на вихідні. Куди піти у Києві 25-26 липня фото 4

У неділю, 26 липня, у Києві відбудеться концерт українського інді-гурту Kadnay. Музиканти виступлять із програмою у розширеному складі за участі повного бенду.

До складу гурту входять Дмитро Каднай (вокал, гітара), Філ Коляденко (вокал, клавішні) та Денис Коркін (бас-гітара). У своїй творчості колектив поєднує елементи інді-попу, електроніки, фанку та року. Kadnay є фіналістами Національного відбору на «Євробачення-2018».

Під час виступу гурт виконає свої відомі треки, серед яких: «Відпусти», «Запах твого волосся», «МаХат МаХат», «КрапкаКома», «Тіло», «Disco Girl» та «Beat of the Universe».

Коли: 26 липня, 19:00.

Місце проведення: простір «Де, Що, Інше» – Академіка Глушкова 1 (за першим павільйоном).

Виставки

Імерсивне шоу «Всесвіт Ван Гога»

Афіша на вихідні. Куди піти у Києві 25-26 липня фото 5

Міжнародна імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога», яка відкрилася на ВДНГ ще у квітні, за перший місяць роботи стала однією з найвідвідуваніших культурних подій Києва. За цей період експозицію подивилися понад 50 тис. людей, а сумарне охоплення публікацій, рілс і фото у соцмережах перевищило 7 мільйонів переглядів.

Окрема частина експозиції – відтворена спальня Ван Гога, інтерпретація простору, у якому він працював над «Соняшниками», «Жовтим будинком» і «Нічною терасою кафе». У сусідній залі – хронологія життя митця та галерея репродукцій його робіт.

Коли: до 26 липня.

Місце проведення: ВДНГ, 7-й павільйон, проспект Академіка Глушкова, 1.

Міжнародний мистецький проєкт «Стіл миру»

Афіша на вихідні. Куди піти у Києві 25-26 липня фото 6

На початку липня в Національному музеї декоративного мистецтва України відбулась офіційна презентація проєкту авторства латвійської художниці Анди Мункевіци. Всесвітньо відома сучасна мисткиня у галузі художнього скла, яка вже понад 30 років працює в цьому напрямку, починаючи з 2022 року всі свої проєкти присвячує українцям і їхній боротьбі за волю.

Проєкт «Стіл миру» є глибоким філософським та гуманітарним жестом солідарності художниці та його учасників з Україною. Ця унікальна монументальна інсталяція зі скла символізує крихкість людського буття, але водночас міцність духу українців. Роботу виконано в монументальному стилі художниці та виготовлено на базі її ризької лабораторії AM studio.

Коли: до 31 серпня.

Місце проведення: Національний музей декоративного мистецтва України, вул. Лаврська, 9, корпус 2.

100-річчя Катерини Кричевської-Росандіч та 125-річчя Василя Кричевського (молодшого)

Афіша на вихідні. Куди піти у Києві 25-26 липня фото 7

Ювілейний міжмузейний історико-мистецький виставковий проєкт «Династія Кричевських», присвячений до 100-річчя Катерини Кричевської-Росандіч та 125-річчя Василя Кричевського (молодшого), презентує широкому загалу масштабну ретроспективу життя і творчості представників видатної української мистецької династії на їх батьківщині – в Україні.

У проєкті експонуватимуться вибрані художні твори, унікальні архівні матеріали й відеозаписи представників трьох поколінь Кричевських: засновника династії – Василя Кричевського (1873, Ворожба – 1952, Каракас), його брата – Федора Кричевського (1879, Лебедин – 1947, Ірпінь), старшого сина – Миколи Кричевського (1898, Харків – 1961, Париж), молодшого сина – Василя (1901, Харків – 1987, Пало-Альто) і його дружини Олени (1892, Казимирівка – 1964, Маунтейн В’ю) Кричевських, та онучки Катерини Кричевської-Росандіч (1926, Київ – 2021, Маунтейн В’ю).

В експозиції представлені понад 80 живописних і графічних творів Кричевських з колекцій Музею української діаспори, Національного художнього музею України та приватних зібрань.

Доповнили виставку архівні відеозаписи: уривок з кінофільму «Земля» (1930), над яким відомий український письменник і режисер Олександр Довженко працював разом із художником Василем Кричевським, з архіву Національного центру Олександра Довженка, та інтерв’ю художниці й меценатки Катерини Кричевської-Росандіч, записане у США в середині 2010-х років, з колекції Музею української діаспори.

Коли: до 27 вересня.

Місце проведення: Музей історії міста Києва, вул. Богдана Хмельницького, 7.

Музичні вечори

Повнокупольний органний концерт у планетарії

Афіша на вихідні. Куди піти у Києві 25-26 липня фото 8

У Київському Планетарії відбудеться повнокупольний концерт у форматі 360ﹾ Орган під зорями «КінОрганум». У програмі поєднано органну музику, електронні гармонії та інструментальний супровід у стилі «епік».

Виконавці представлять саундтреки та відомі кінокомпозиції в аранжуванні для органу, роялю та саксофона. Музичний супровід доповнюватиметься візуальними повнокупольними проєкціями.

Коли: 25 липня, 19:30.

Місце проведення: Планетарій, вул. Велика Васильківська, 57/3.

Романтичний вечір в Андріївській

Афіша на вихідні. Куди піти у Києві 25-26 липня фото 9

В Андріївській церкві відбудеться концерт вокальної та інструментальної музики, у програмі якого представлені твори італійської, французької та української класики.

Програма виступу охоплює оперні арії, романси та інструментальні композиції:

  • Західноєвропейська класика: Mattinata Руджеро Леонкавалло, A Chloris Рейнальдо Ана, Juchhe! Йоганнеса Брамса, арія Норми з опери «Норма» Вінченцо Белліні, куплети Зібеля з опери «Фауст» Шарля Ґуно, романс Хозе з опери «Кармен» Жоржа Бізе, La Regata Veneziana Джоаккіно Россіні та Дует квітів з опери «Лакме» Лео Деліба;
  • Українська музика: «Місяцю-князю» Миколи Лисенка (на слова Івана Франка), романс Ніни Андрієвської «Якби я вміла вишивать» та українська народна пісня «Місяць на небі».

Коли: 26 липня, 18:00.

Місце проведення: Андріївська церква, Андріївський узвіз, 23.

Театри

Вистава «Термін придатності для двох»

Афіша на вихідні. Куди піти у Києві 25-26 липня фото 10

«Термін придатності для двох» – це пікантна комедія для дорослих про те, що пристрасть немає віку, а кохання – графіку. Вона є популярною частиною масштабного театрального проєкту «До та Після сексу» від театру «Чорний Квадрат». Усі вистави цього проекту побудовані у форматі відвертих, гострих та іноді інтимних розмов про стосунки між чоловіком і жінкою, де секс є головним каталізатором розмов, зізнань та комічних ситуацій.

Попри те, що «Термін придатності для двох» належить до цієї серії, вона є абсолютно самостійною історією з окремими персонажами. Глядачеві не потрібно дивитися інші частини проєкту, щоб зрозуміти сюжет.

Коли: 25 липня, 15:00.

Місце проведення: Caribbean Club (Карібіан Клаб), вул. Симона Петлюри, 4.

Прем’єра вистави «План Амстердам»

Афіша на вихідні. Куди піти у Києві 25-26 липня фото 11

У столиці відбудеться прем’єра вистави «План Амстердам» за п’єсою сучасного драматурга Валерія Мелашенка (вікове обмеження — 18+). Події розгортаються довкола працівника цвинтаря Андрія, чия щоденна рутина змінюється з появою нового напарника Гриші – колишнього учасника секти. Спільні розмови про сенс життя, смерть та несподівані обставини зближують головних героїв. У виставі задіяні актори Данііл Кіно та Валерій Мелашенко.

Коли: 26 липня, 17:00.

Місце проведення: Театр на Михайлівській, вул. Михайлівська, 24Ж.

Вистава «Основний інстинкт»

Афіша на вихідні. Куди піти у Києві 25-26 липня фото 12

У неділю, 26 липня, у Центральному будинку офіцерів Збройних сил України відбудеться показ вистави «Основний інстинкт» (вікове обмеження – 18+).Сюжет вистави розгортається довкола історії ловеласа, який потрапляє до загадкового готелю та зустрічає його таємничу власницю.

У ролях:

  • Тарас Цимбалюк – актор театру та кіно («Спіймати Кайдаша», «Чорний ворон», «Кріпосна»);
  • Ольга Сумська – Народна артистка України;
  • Володимир Горянський – Народний артист України;
  • Наталка Денисенко – акторка («Кріпосна», «Папаньки»);
  • Skylerr (Валерія Kudryavets);
  • Тимур Асланов – актор («Черкаси»).

Коли: 26 липня, 18:00.

Місце проведення: Будинок офіцерів Збройних сил України, вул. М.Грушевського, 30/1.

Цікаві заходи з тваринами

Показові годування броненосця

Афіша на вихідні. Куди піти у Києві 25-26 липня фото 13

У Київському зоопарку для тварин продовжують влаштовувати активне дозвілля, за яким можуть спостерігати відвідувачі. Цими вихідними киян та гостей столиці запрошують на показові годування броненосця на ім'я Яша.

Зокрема, броненосець Яша отримав новий біговий тренажер та спеціальні кормові головоломки. У закладі кажуть, що він із задоволенням випробовує нове спортивне знаряддя та спалює калорії після ситних обідів.

Раціон Яші досить різноманітний: банани, яблука, морква, яйця та яловичина. А от найулюбленіші його смаколики – це таргани з медом і личинки зофобаса (високобілковий живий корм).

Коли: 26 та 26 липня, 12:00.

Місце проведення: Київський зоологічний парк загальнодержавного значення, Берестейський просп., 32. Павільйон «Острів звірів».

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Теги: вихідні Київ музика література культура театр мистецтво концерт вистава

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