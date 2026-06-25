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Посольство Ізраїлю заявило про нацистські вітання під час акції в Києві

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Посольство Ізраїлю заявило про нацистські вітання під час акції в Києві
21 червня у Києві зібралися противники «КиївПрайду»
фото: hromadske

Посольство звернулося до правоохоронних органів України

Посольство Ізраїлю заявило, що під час акції на Майдані Незалежності 21 червня представники об’єднання «Братство» вигукували нацистське вітання та демонстрували нацистський салют. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис посольства у Facebook.

«21 червня на Майдані Незалежності в Києві відбулася акція об’єднання «Братство». Її учасники вигукували нацистське вітання та демонстрували нацистський салют. Висловлюємо занепокоєння у зв’язку з цією акцією, яка паплюжить пам’ять мільйонів жертв нацизму», – йдеться у повідомленні.

Посольство Ізраїлю заявило про нацистські вітання під час акції в Києві фото 1

Посольство наголосило: «Сподіваємося на оперативну реакцію правоохоронних органів України відповідно до законодавства України».

Нагадаємо, 21 червня у Києві відбувся Марш рівності на підтримку прав ЛГБТК+ спільноти. Його учасники закликали ухвалити закон про цивільні партнерства та висловилися проти збереження дискримінаційних положень у проєкті Цивільного кодексу.

Одночасно в центрі столиці проходили акції противників «КиївПрайду».

Теги: Ізраїль Київ мітинг посольство

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