Посольство Ізраїлю заявило про нацистські вітання під час акції в Києві

Посольство звернулося до правоохоронних органів України

Посольство Ізраїлю заявило, що під час акції на Майдані Незалежності 21 червня представники об’єднання «Братство» вигукували нацистське вітання та демонстрували нацистський салют. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис посольства у Facebook.

«21 червня на Майдані Незалежності в Києві відбулася акція об’єднання «Братство». Її учасники вигукували нацистське вітання та демонстрували нацистський салют. Висловлюємо занепокоєння у зв’язку з цією акцією, яка паплюжить пам’ять мільйонів жертв нацизму», – йдеться у повідомленні.

Посольство наголосило: «Сподіваємося на оперативну реакцію правоохоронних органів України відповідно до законодавства України».

Нагадаємо, 21 червня у Києві відбувся Марш рівності на підтримку прав ЛГБТК+ спільноти. Його учасники закликали ухвалити закон про цивільні партнерства та висловилися проти збереження дискримінаційних положень у проєкті Цивільного кодексу.

Одночасно в центрі столиці проходили акції противників «КиївПрайду».