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Як після атаки 2 липня працює громадський транспорт Києва

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Як після атаки 2 липня працює громадський транспорт Києва
У Києві тривають пожежі внаслідок нічної рекетної атаки РФ
фото: glavcom.ua

Зміни в русі та затримки виникли через пошкодження контактної мережі, відсутність напруги на окремих ділянках та ліквідацію наслідків ворожого обстрілу.

Унаслідок масованої російської атаки в ніч на 2 липня у столиці затримується рух десятків тролейбусів і трамваїв. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на комунальне підприємство «Київпастранс».

Зміни в русі та затримки виникли через пошкодження контактної мережі, відсутність напруги на окремих ділянках та ліквідацію наслідків ворожого обстрілу.

Затримується рух таких маршрутів:

  • Тролейбуси: №№ 1, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 14, 15, 16, 19, 22к, 26, 27, 28, 30, 31, 33, 35, 38, 39, 41, 42, 43, 50.
  • Трамваї: №№ 11, 12, 14, 15,16,18,19.

Для пасажирів організували альтернативні автобусні маршрути:

  • Замість трамвая №14 курсують автобуси за маршрутом: Контрактова площа – проспект Відрадний.
  • Замість тролейбуса №41 організовано автобусне сполучення: вулиця Тулузи – станція метро «Святошин». 

Зміни в русі автобусів через перекриття вулиць:

Через перекриття руху на бульварі Тараса Шевченка змінено схему курсування автобусів №114 та №118. Наразі вони здійснюють об'їзд за такою схемою: вулиця Велика Васильківська – вулиця Павла Скоропадського – вулиця Володимирська – бульвар Тараса Шевченка.

Пасажирів просять враховувати ці зміни під час планування своїх ранкових поїздок містом.

Нагадаємо, у ніч на 2 липня російська окупаційна армія атакувала Київ. Київ пережив одну з наймасованіших атак: ворог бив по житлових будинках та цивільній інфраструктурі дронами, балістичними й крилатими ракетами, а також гіперзвуковими «Цирконами». У столиці постраждали 28 локацій. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко зауважив, що наразі підтверджено 11 загиблих та понад 30 поранених. 

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Теги: Київ громадський транспорт обстріл

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