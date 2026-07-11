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Сухопутні війська прокоментували скандал у 155 бригаді

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Сухопутні війська прокоментували скандал у 155 бригаді
Командира 155-ї бригади Станіслава Лучанова, який самовільно залишив місце служби, розшукують
фото з відкритих джерел

У Сухопутних військах пояснили, що частина інформації поки не розголошується, аби не зашкодити досудовому розслідуванню

Сухопутні війська Збройних сил України прокоментували ситуацію навколо 155-ї окремої механізованої бригади (військової частини А5001), де триває розслідування щодо військовослужбовців, яких підозрюють у причетності до тяжкого злочину. Про це повідомляє «Главком».

У Сухопутних військах наголосили, що командування повністю співпрацює з правоохоронними органами та зацікавлене в об’єктивному встановленні всіх обставин.

«Відкритість у складних ситуаціях є частиною відповідальності командування. Саме тому ми вважаємо необхідним надати роз’яснення щодо інформації, пов’язаної з окремими військовослужбовцями військової частини А5001», – зазначили у Сухопутних військах.

У командуванні повідомили, що правоохоронці продовжують встановлювати всі обставини справи, а військове керівництво надає необхідні матеріали та сприяє проведенню слідчих дій.

Також у Сухопутних військах пояснили, що частина інформації поки не розголошується, аби не зашкодити досудовому розслідуванню.

«Усі відомості, які можливо було оприлюднити без шкоди для слідства, вже опубліковані. Подальші коментарі щодо перебігу розслідування належать до компетенції правоохоронних органів», – наголосили у Сухопутних військах.

У командуванні додали, що підтримують повне та неупереджене розслідування, а винні, якщо їхню причетність буде доведено у встановленому законом порядку, мають понести відповідальність.

Раніше в Оперативному командуванні «Північ» повідомили, що командира 155-ї окремої механізованої бригади Станіслава Лучанова, який самовільно залишив місце служби, розшукують. Там також заявили, що всі військовослужбовці, які фігурують у кримінальному провадженні, відсторонені від виконання службових обов’язків і співпрацюють зі слідством.

За інформацією українських ЗМІ з посиланням на джерела у правоохоронних органах, дев’ятьох військовослужбовців 155-ї ОМБр підозрюють у причетності до викрадення двох братів у Білоцерківському районі Київської області.

Повідомляється, що в межах розслідування перевіряється версія про їхнє можливе вбивство, а тіла, які, за попередніми даними, можуть належати потерпілим, були виявлені у Дніпропетровській області. Офіційного підтвердження цих обставин від правоохоронних органів наразі немає.

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Теги: ЗСУ вбивство слідство викрадення скандал розслідування

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