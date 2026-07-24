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Посадовця Олімпійського комітету Хорватії затримали у справі про корупцію

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
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Посадовця Олімпійського комітету Хорватії затримали у справі про корупцію
Корупційна справа у Хорватії дійшла навіть до прем'єр-міністра країни
фото: Pixsell

Дамір Шегота був частиною схеми з привласнення коштів, спрямованих на підготовку хорватських спортсменів

У Хорватії набирає обертів масштабне антикорупційне розслідування, пов'язане з можливим розкраданням коштів у лижному спорті. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на хорватські ЗМІ. 

Деталі скандалу

Слідство, яке триває з березня 2026 року, стосується фінансової діяльності Хорватської лижної федерації та можливого незаконного використання державних і спонсорських коштів, виділених на розвиток зимових видів спорту.

Головним фігурантом справи є колишній директор національних збірних із гірськолижного спорту Ведран Павлек. За версією прокуратури, упродовж 2018-2026 років він міг привласнити близько 30 мільйонів євро, призначених для функціонування та розвитку федерації. Слідчі вважають, що частина цих коштів була витрачена на особисті потреби, зокрема будівництво приватної вілли та фінансування розкішного способу життя.

Відставка Даміра Шеготи

Окремий епізод розслідування стосується директора олімпійських програм Олімпійського комітету Хорватії Даміра Шеготи, який подав у відставку після затримання Управлінням із боротьби з корупцією та організованою злочинністю. За даними слідства, посадовець міг отримати щонайменше 170 тисяч євро неправомірної вигоди від Павлека. Натомість він нібито використовував своє службове становище, щоб сприяти збільшенню фінансування Лижної федерації більш ніж на два мільйони євро в межах підготовки до зимових Олімпійських ігор 2026 року в Мілані та Кортіні-д'Ампеццо.

Прокуратура також підозрює, що отримані кошти Шегота та його дружина вкладали в придбання інвестиційного золота через онлайн-платформи, намагаючись приховати походження грошей. У межах спецоперації правоохоронці провели обшуки в офісах Олімпійського комітету Хорватії. Зокрема, слідчі відвідали кабінети Шеготи та генерального секретаря організації Сініши Краяча, який, за інформацією прокуратури, проходить у справі як свідок.

На тлі розслідування ще у травні свою посаду залишив багаторічний президент Олімпійського комітету Хорватії Златко Матеша. Водночас уряд країни на чолі з прем'єр-міністром Андреєм Пленковичем оголосив про підготовку реформи системи фінансування та контролю за використанням державних коштів у спортивних федераціях.

Розслідування наразі триває, а правоохоронці продовжують встановлювати всіх можливих учасників корупційної схеми.

Нагадаємо, що у Словаччині затримано ексглаву Федерації футболу України Павелка

Теги: розслідування спорт

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