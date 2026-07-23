Забруднення Кирилівського озера після обстрілу РФ: обсяг нафти вдалося суттєво зменшити

Міські служби й рятувальники змогли локалізувати забруднення, однак роботи ще не тривають

Комплексні роботи з ліквідації наслідків забруднення озера Кирилівського тривають

У Києві тривають роботи з ліквідації наслідків забруднення озера Кирилівського, що виникли через російський обстріл 2 липня. Про це повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський, інформує «Главком».

За три тижні комплексних заходів обсяг нафтопродуктів у водоймі вдалося зменшити з орієнтовних 350 куб. м до близько 30 куб. м – тобто більш ніж у 12 разів.

За словами заступника голови КМДА Валентина Мондриївського, міські служби й рятувальники змогли локалізувати забруднення, однак роботи ще не тривають.

Підрозділи ДСНС України у місті Києві завершили свій етап екстрених аварійно-рятувальних робіт на водоймі. Рятувальники цілодобово працювали над локалізацією забруднення та відкачуванням основної маси нафтоводяної емульсії. У Департаменті захисту довкілля та адаптації до змін клімату, а також КП «Плесо» дякують рятувальникам за оперативну та професійну роботу, завдяки якій вдалося значно зменшити обсяг забруднення та не допустити його подальшого поширення.

Після завершення аварійно-рятувального етапу КП «Плесо» продовжує роботи з очищення водойми, моніторингу її екологічного стану та ліквідації залишків забруднення.

Фахівці «Плесо» спільно з представниками Державної екологічної інспекції Столичного округу комплексно обстежили озеро та берегову зону. Для подальших лабораторних досліджень відібрали проби води та ґрунту.

Фіксація фактів та обставин потрапляння нафтопродуктів у водойму триває. Ці дані необхідні для точного визначення масштабів шкоди, завданої екосистемі, та розрахунку збитків.

Основну увагу зараз зосереджено на зоні Сирецького струмка:

На береговій лінії викошують та збирають забруднену рослинність за допомогою машини-амфібії Mobitrac (уже підготовлено до утилізації 45 куб. м таких відходів).

На очищених ділянках повторно застосовують сорбент для зв'язування залишків нафтопродуктів у ґрунті.

Фахівці щотижня вимірюють товщину плівки на поверхні озера для контролю динаміки.

Комплексні роботи з ліквідації наслідків забруднення озера Кирилівського тривають.

Нагадаємо, у ніч на 2 липня російська окупаційна армія атакувала Київ. Столиця пережила одну з наймасованіших атак: ворог бив по житлових будинках та цивільній інфраструктурі дронами, балістичними й крилатими ракетами, а також гіперзвуковими «Цирконами». У столиці постраждали 28 локацій.

22 липня екологи зафіксували нові витоки нафтопродуктів у струмок Сирець та озеро Кирилівське. Аби стримати нафтову пляму, озеро перекрили 200-метровими бонами. У місці найбільшого витоку берег просочився нафтою на глибину 20 см – там забруднено 1323 кв. м прибережної смуги. Також екологи виявили додаткові дрібні осередки плями вздовж берега, які охоплюють ще понад 5100 кв. м. З усіх цих ділянок вже відібрали проби ґрунту.