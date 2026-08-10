«Київзеленбуд» відреагував на закиди про використання «техніки для ЗСУ» на Теремках

Приводом для маніпуляцій у мережі стало маркування на автомобілях підприємства

«Київзеленбуд» закликає блогерів та активістів користуватися перевіреними джерелами

Комунальне об'єднання «Київзеленбуд» спростувало поширену в соцмережах інформацію про те, що під час робіт із будівництва теплової мережі для мікрорайонів «Теремки-1» та «Теремки-2» нібито використовують спецтехніку, яку британські партнери передавали як допомогу для Збройних Сил України. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву комунального об’єднання у Facebook.

Походження техніки та маркування

Приводом для маніпуляцій у мережі стало маркування на автомобілях підприємства. У комунальному об'єднанні пояснили, що спецтехніка не є гуманітарною допомогою – екскаватори британського виробництва були офіційно придбані у приватної компанії в межах поточної господарської діяльності.

Наліпки на авто свідчать про те, що компанія-продавець спрямовує частину свого прибутку від реалізації техніки на допомогу українському війську. Це маркування демонструє громадянську позицію продавця, а не військове призначення самих машин.

Техніка, задіяна на вирубці лісу у Теремках фото: «Київзеленбуд»

У зв'язку з цим у «Київзеленбуді» закликають блогерів та активістів користуватися перевіреними джерелами, не поширювати маніпуляцій та не спекулювати на темі підтримки ЗСУ.

Раніше про те, що на столичних Теремках вирубують дерева за допомогою спецтехніки, яку британські партнери передавали для ЗСУ, писав волонтер Сергій Стерненко.

Що відомо про масову вирубку вікових дерев на Теремках у Києві

У Голосіївському районі будують нову теплотрасу для житлових масивів «Теремки-1» та «Теремки-2». Тепломережу прокладають під територією зелених насаджень – для цього вирубують дерева і кущі. Так, в КМДА повідомили про необхідність зрізати понад 600 дерев і 70 кущів.

Містяни обурилися, адже на локації почали вирізати вікові дерева. Йдеться про переважно старі дуби, деякі з них – частина прадавнього лісу. Відновити дерева віком 50-150 років неможливо, а компенсація вартості вирубки не відновлює ні затишок у спеку, ні цінність рекреаційної зони і самих дерев.

Жителі району та небайдужі кияни влаштовували протести – на локації, а також під стінами КМДА. На місці вирубки мітингувальників намагалася розігнати поліція, за повідомленнями деяких учасників протесту – із застосуванням сили, зокрема і до жінок.

Учасників протесту на місці вирубки дерев силоміць вивели з території, де заплановано будівництво тепломережі фото: соцмережі

Протест проти вирубки дерев на Теремках під КМДА фото: Вікторія Пухальська/Суспільне

Наразі вирубку дерев у Голосіївському районі тимчасово призупинили – щонайменше до 12 серпня. Таке рішення ухвалили після протесту місцевих. Також на завтра, 11 серпня, у Голосіївській РДА запланували зустріч, де ініціативній групі мають показати всі дозвільні та проєктні документи.

Нагадаємо, скандал довкола знищення лісосмуги з понад 600 дерев заради будівництва нової тепломережі на столичних Теремках набуває нових обертів. У відповідь на заяви КМДА про «вимушеність» вирубки через брак часу та високу вартість альтернативних маршрутів, депутатка Київради Вікторія Пташник та громадські активісти заявили про маніпуляції та службову недбалість.