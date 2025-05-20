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Кронпринц Норвегії вперше прибув в Україну

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Кронпринц Норвегії вперше прибув в Україну
Гокон прибував, щоб висловити підтримку українського уряду та народу
фото з відкритих джерел

Кронпринц зустрінеться з представниками української влади та норвезькими партнерами

У вівторок, 20 травня, до Києва вперше прибув кронпринц Норвегії Гокон. Це перший візит члена королівської родини Норвегії  до України за майже 20 років. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на МЗС Норвегії.

Зазначається, що візит є вираженням рішучої та постійної підтримки Норвегією українського уряду та народу. Кронпринц не взяв із собою дружину кронпринцесу Метте-Маріт, вона залишилася в Осло з дітьми. Гокона супроводжує міністр енергетики Тер'є Осланд.

Кронпринц Норвегії вперше прибув в Україну фото 1

«Під час свого візиту до України кронпринц зустрінеться з представниками української влади та норвезькими партнерами, а також відвідає проєкти, які отримали підтримку в рамках програми Нансена», – йдеться у повідомленні.

NRK повідомляє, що Гокон прибув потягом та висадився «на станції за межами столиці». Першим пунктом візиту був меморіал пам'яті «Ангели Перемоги» в Мощуні. Кронпринц поклав до нього пам'ятний вінок. «Ми дуже вражені їхньою стійкістю і здатністю вистояти», – сказав Гокон про українців.

Кронпринц поклав пам'ятний вінок до меморіалу в Мощуні
Кронпринц поклав пам'ятний вінок до меморіалу в Мощуні
фото:

У 2008 році Київ відвідувала кронпринцеса Метте-Маріт. Це був останній візит представника королівської родини Норвегії в Україну.

Нагадаємо, Швеція, Норвегія, Данія та Фінляндія активізували зусилля щодо зміцнення своєї обороноздатності у зв'язку зі зростаючими побоюваннями щодо потенційної загрози з боку країни-агресорки Росії.

Як повідомлялося, Норвегія хоче завершити передачу обіцяних винищувачів F-16 до кінця 2025 року. За словами глави оборонного відомства країни, деякі літаки вже відправлено Києву, водночас усі поставки заплановано завершити до кінця поточного року. Міністр не розповів, скільки саме Норвегія вже доставила літаків та ще має доставити Україні.

До слова, Норвегія разом з країнами Балтії підготують солдатів для однієї з бригад Сил оборони України. Вона не буде повністю новою – її сформують з наявних менших підрозділів.

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Теги: Норвегія

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