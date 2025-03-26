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До Києва приїхали норвезькі міністри. Один з них вперше в Україні

Варвара Шолян
glavcom.ua
Варвара Шолян
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До Києва приїхали норвезькі міністри. Один з них вперше в Україні
Норвезькі топпосдаовці прибули до Києва потягом
фото: МЗС Норвегії

Урядовці прагнуть продемонструвати підтримку і солідарність    

До України прибули з візитом міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде та міністерка праці та інтеграції Тоньє Бренна – для неї це перший візит в Україну. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу норвезького уряду.

Міністри зустрінуться з українськими колегами, а також промоніторять результати норвезької підтримки.

«Важливо, що ми демонструємо свою підтримку Україні, подорожуючи сюди та відвідуючи український уряд, громадянське суспільство та міжнародні організації, які виконують життєво важливу роботу», – зазначив очільник МЗС Норвегії Еспен Барт Ейде.

А міністерка праці Тоньє Бренна повідомила, що опікується інтеграцією українців, які проживають у Норвегії, і що цей візит є важливим для розуміння, які будуть гарантії для тих українців, які зрештою захочуть повернутися на батьківщину.

Нагадаємо, 20 березня Норвегію відвідав з візитом президент України Володимир Зеленський.

«Главком» повідомляв, що цьогоріч Норвегія збільшить допомогу Україні у понад два рази – до суми у майже €7,5 млрд.

У лютому цього року норвезький уряд ухвалив рішення закупити та передати системи ППО для України на суму 1,2 млрд крон (понад €86 млн).

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Теги: Норвегія

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