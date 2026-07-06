«Кішка почала чомусь хвилюватися». Киянин розповів, як дивом врятувався від ракети

Кішка киянина опинилася під завалами

Киянин втратив квартиру внаслідок російської атаки на Київ у ніч на 6 липня. Чоловік мешкав у Подільському районі, нині його житло зруйноване російською ракетою. Про це він розповів у коментарі виданню NV, пише «Главком».

Як розповів киянин, дорогою на роботу він дізнався, що його квартири більше немає. Він жив на дев'ятому поверсі, у цьому будинку мешкав близько 25 років. Нині під завалами залишається його кішка, яка напередодні удару відчула небезпеку.

«Я за 20-15 хвилин вийшов на роботу поїхати. Я працюю на хлібозаводі і вийшов раніше. Жінку відправив вчора на гості в Варшаву. Посадив на автобус, приїхав, ліг спати. Звичайно, я на хлібозавод їду на другу годину (дня), але чомусь прокинувся раніше. Кішка почала чомусь хвилюватися. Я встав, каву попив і поїхав. Не доїжджаючи до заводу, дзвінок: «У тебе квартири немає», – згадав чоловік.

Коли він приїхав на місце удару, то піднявся на свій поверх. За його словами, від квартири нічого не залишилося. «Нічого немає, усе засипане», – розповів українець.

Під завалами опинилася кішка мешканця будинку. Тварина жила разом із господарем протягом 10 років. За словами рятувальників, тварину чули з-під завалів, однак чи жива вона, господар не знає.

Киянин зізнався, що наразі для нього найголовніше знайти домашню улюбленицю. «Коли вибухи, вона ховається під ванною. Вона висловуха, породиста – британка. Що там документи залишилися, нас це мало цікавить. Кішку шкода і все. Мені саме головне кішка. Жити я знайду де, де жити».

Наразі рятувальники шукають під завалами людей. Як розповів власник знищеної квартири, його сусід Юрій, ймовірно, перебував удома під час удару.

Як повідомляв «Главком», у ніч на 6 липня в Києві після оголошення повітряної тривоги пролунали вибухи – ворог атакував столицю балістичними ракетами, у небі над містом працювала протиповітряна оборона. станом на ранок було відомо про 11 загиблих.

Зазначимо, уночі окупанти вдарили масовано по Києву. Руйнування та пошкодження зафіксовано в чотирьох районах міста. За даними влади, руйнування та пошкодження зафіксовано в чотирьох районах міста. Найбільше постраждав Подільський район.