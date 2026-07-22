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Набили тату та спали під обстрілами: гурт Вreathe поділився враженнями від України

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Вreathe виступили у Львові та Києві
фото: Іnstagram.com/breathe.team

Вreathe: «Одна безсонна ніч для нас – це ніщо порівняно з роками, які пережили українці»

Австралійський гурт Вreathe, який прибув до Києва на Atlas Festival, поділився своїми враженнями від України. Музиканти колективу зробили тату у столиці українською мовою. Про це пише «Главком» із посиланням на допис гурту в Atlas Festival в Instagram.

Вreathe дали два концерти в Україні, один із них був у Львові. Музиканти розповіли, як їх зустріли українці. «Це був один із найбільш незабутніх моментів у нашому житті. Усе почалося майже з 50 годин дороги. Ми прилетіли до Варшави, де кілька днів репетирували, знімали відео та готувалися, перш ніж перетнути кордон. Нашою першою зупинкою став Львів. На концерт прийшли 900 неймовірних людей. З першої ноти ми відчули величезне тепло. Ми подарували ноти та невеликий подарунок першим українцям, які прийшли заздалегідь», – розповіли музиканти.

Гурт Вreathе виступив на Atlas Festival
Гурт Вreathе виступив на Atlas Festival
фото: Іnstagram.com/breathe.team

Згодом гурт відправився до Києва для участі в Atlas Festival. Столиця зустріла іноземців повітряною тривогою, а перша ніч у Києві для музикантів пройшла під російськими обстрілами. Також астралійці висловилися про війну в Україні.

Набили тату та спали під обстрілами: гурт Вreathe поділився враженнями від України фото 1
фото: Іnstagram.com/breathe.team

«Перед прибуттям до столиці ми пережили повітряну тривогу, а на вокзалі нас зустріли журналісти, які хотіли зняти єдиний цього року міжнародний гурт, що виступав на Atlas Festival. У ніч перед фестивалем по Києву вдарили понад 40 балістичних ракет, деякі з них – лише за кілька кілометрів від нашого готелю. Одна безсонна ніч для нас – це ніщо порівняно з роками, які пережили українці. Спроба знищити історію та культуру України була надзвичайно руйнівною», – зауважив колектив.

Набили тату та спали під обстрілами: гурт Вreathe поділився враженнями від України фото 2
фото: Іnstagram.com/breathe.team

Попри обстріли артисти виступили на фестивалі та тепер готують документальний фільм про свій візит до України. «Навіть попри повномасштабне вторгнення Україна продовжує жити й рухатися вперед. Ми приїхали на Atlas Festival і змогли поспілкуватися з багатьма з вас. Були сльози й дуже глибокі моменти, які ми назавжди збережемо в пам'яті», – йдеться у сторис гурту.

Ендрю Грант набив на руці українське слово: «Єдність»
Ендрю Грант набив на руці українське слово: «Єдність»
фото: Іnstagram.com/breathe.team

До того ж австралійці зробили у Києві тату на згадку. Ендрю Грант набив на руці українське слово: «Єдність». Ще один музикант також зробив тату англійською мовою, однак значення цього вислову добре знають українці та часто читають у повідомленнях під час російських атак: «У вас усе добре? Ви як?»

8 фото
На весь екран
Австралійський гурт Вreathe поділився враженнями від України
фото: Іnstagram.com/breathe.team

Як розповідав «Главком», артисти дуету Вreathe з Австралії вперше зіграли на сцені в Україні, зокрема на Atlas Festival 2026. Дует прилетів із Сіднея до Києва заради виступу в Україні. До музичного колективу входять двоє учасників Ендрю Грант і Шон Вокер. Вreathe переважно грає у жанрах downtempo та electronic soul. Артисти не планували турів у 2026 році. Однак для участі на фестивалі в Україні дует зробив виняток.

Теги: Київ війна іноземці фестиваль концерт музикант

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