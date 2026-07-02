Мама ведучої Тали Калатай опинилась під завалами: будинок зруйновано повністю

Під час масованої атаки на Київ у ніч на 2 липня 2026 року росіяни поцілили по житлових будинках

Зірка не показала наслідки руйнувань, але розповіла, що будинок тепер непридатний для життя

Мати української ведучої та акторки Тали Калатай опинилася під завалами будинку, зруйнованого росіянами під час атаки на Київ у ніч на 2 липня. Про це телеведуча розповіла у своєму блозі в Facebook, передає «Главком».

Вранці Тала Калатай опублікувала допис, де повідомила, що її маму дістали з-під завалів. Жінка ховалася від обстрілу в погребі. За словами Калатай, її мама востаннє спускалася в погріб на початку повномасштабного вторгнення.

«Дзвоню і ледь стримую сльози… Мама каже: «У мене є вода й документи». Мамусю, а їсти щось є? Є, кабачки консервовані, прорвемось… Сміюсь і плачу одночасно… Каже мені: «Лягай спати, усе буде добре». Ага… За кілька тисяч кілометрів, як тигр у клітці, вигризаю інформацію з телеграм-каналів. Уже більше 10-ти хвилин не можу мамі додзвонитися… Після того, як їй винесло вікна і двері, місця собі не знаходжу, хочеться вити. Буду знову дзвонити… Ненавиджу це відчуття нудоти… Вкотре хочу додому, хоча б для того, щоб за лічені хвилини бути в мами… Буду дзвонити знову», – писала ведуча, згодом доповнивши допис інформацією про те, що її маму врятували.

фото: Tala Kalatay/Facebook

Зірка розповіла, що її маму врятували сусіди. Вони допомогли їй вибратися з-під руїн будинку. Наразі він непридатний для життя. Кадрами руйнувань зірка вирішила не ділитися у мережі.

фото: Tala Kalatay/Facebook

За словами Тали Калатай, ніч на 2 липня стала для її мами другим днем народження. Разом із жінкою врятувався її пес.

фото: Tala Kalatay/Facebook

«Ми оговтуємось. Собаку дістали з-під завалів. Живий. Іншу інформацію озвучу після появи в офіційних джерелах. Відео і фото не викладаю. Не можу. Фізично. Це, реально, жах. Будинок мами для життя непридатний. Я думаю, це її другий день народження. Інакше я не можу це описати. І вона була в погребі. Це врятувало їй життя. Це повний шок, але ваша підтримка неоціненна! Дякую, що ви в нас є!», – висловилася акторка.

Зазначимо, у ніч на 2 липня російська окупаційна армія атакувала Київ. РФ завдала масованого комбінованого удару по Україні із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, наземного та морського базування різних типів. Основний напрямок удару – Київ. Особливість масованої атаки – одночасне застосування засобів повітряного нападу різних типів із різних напрямків, застосування великої кількості балістики та реактивних БпЛА.