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Стало відомо, чи візьме участь Україна у виставці «Експо-2027» у Белграді

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Стало відомо, чи візьме участь Україна у виставці «Експо-2027» у Белграді
Тетяна Бережна має підписати з організатором виставки контракт про участь України
фото: berezhna.tetyana/Facebook

Виставка «Експо-2027» проходитиме у Сербії з 15 травня до 15 серпня 2027 року

Кабінет міністрів підтримав пропозицію Міністерства економіки та довкілля і Міністерства культури щодо участі України у Всесвітній спеціалізованій виставці «Експо-2027» у Белграді (Сербія). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на розпорядження уряду № 932-р.

Генеральним комісаром національної секції України на виставці визначено віцепрем’єр-міністра з гуманітарної політики – міністра культури Тетяну Бережну. Вона має підписати з організатором виставки контракт про участь України.

Координацію роботи центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій щодо підготовки й представлення України на «Експо-2027» забезпечуватиме Міністерство економіки та довкілля. Витрати, пов’язані з участю країни у виставці, планується покривати за рахунок коштів організатора, донорських і спонсорських коштів, благодійних внесків та інших джерел, не заборонених законодавством.

Міністерство закордонних справ має дипломатичними каналами поінформувати уряд Республіки Сербія про призначення генерального комісара національної секції України та передати контракт про участь.

Всесвітня спеціалізована виставка «Експо-2027» проходитиме у Белграді з 15 травня до 15 серпня 2027 року.

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Теги: культура Сербія виставка

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