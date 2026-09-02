Борошно, сіль та цукор у центрі Києва: що насправді коїться на полицях супермаркетів

Ситуація в магазинах змінюється щогодини і залежить від конкретної адреси та часу візиту

Чи залишилися у магазинах столиці борошно, сіль та цукор?

На тлі інформації про удари по складах та логістичних центрах у столиці помітний попит на базові товари тривалого зберігання. Журналісти «Главкома» перевірили наявність борошна, солі та цукру в супермаркетах «АТБ», «Фора» та Novus у центрі Києва, щоб з'ясувати реальну ситуацію з постачанням.

Говорити про тотальний дефіцит бакалії у столиці наразі зарано. Ситуація в магазинах змінюється щогодини і залежить від конкретної адреси та часу візиту. Напівпорожні стелажі, які лякають покупців, є прямим наслідком раптового спалаху купівельної активності. Кияни розкуповують базові товари швидше, ніж працівники встигають оновлювати викладку.

Яка ситуація в АТБ?

Станом на вечір у магазині, що розташований у серці столиці, полиці були наповнені цукром та борошном. Багато людей також купували сіль, проте нестачі продуктів не спостерігалося.

Повна полиця цукру та борошна в АТБ фото: glavcom.ua

Чи є сіль, цукор та борошно у Novus?

У магазині Novus на Бессарабській, 2 ситуація з борошном, сіллю та цукром наразі стабільна. На полицях представлений широкий асортимент цих товарів різних виробників та фасування.

Зокрема, помітні значні запаси цукру та борошна, а також кілька видів солі. Порожніх полиць чи очевидного дефіциту базових продуктів під час перевірки журналісти не зафіксували.

Водночас у магазині помітно, що частину продукції виставлено у великих кількостях, що дозволяє покупцям придбати товари тривалого зберігання про запас.

Сіль, цукор та борошно у Novus фото: glavcom.ua

Яка ситуація у «Форі»?

У столичній «Форі» на Хрещатику ситуація з базовими продуктами неоднорідна.

Пшеничного борошна на нижніх полицях вистачає із запасом, поруч можна знайти й кілька пачок крохмалю, проте із сіллю та цукром відчувається суттєвий дефіцит.

Стелажі, де мали б стояти ці товари, зустрічають покупців порожніми полицями та самотніми цінниками, ілюструючи підвищений попит або тимчасові затримки з постачанням.

Станом на вечір 2 вересня в одному із супермаркетів «Велмарт» на Оболоні у Києві спостерігається підвищений попит на окремі категорії продуктів. Частина полиць практично спорожніла, водночас у торговій залі є значні запаси інших товарів, а працівники намагаються оперативно поповнювати асортимент.