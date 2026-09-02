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Борошно, сіль та цукор у центрі Києва: що насправді коїться на полицях супермаркетів

Данило Муринський
glavcom.ua
Данило Муринський
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Борошно, сіль та цукор у центрі Києва: що насправді коїться на полицях супермаркетів
Ситуація в магазинах змінюється щогодини і залежить від конкретної адреси та часу візиту
фото: glavcom.ua

Чи залишилися у магазинах столиці борошно, сіль та цукор? 

На тлі інформації про удари по складах та логістичних центрах у столиці помітний попит на базові товари тривалого зберігання. Журналісти «Главкома» перевірили наявність борошна, солі та цукру в супермаркетах «АТБ», «Фора» та Novus у центрі Києва, щоб з'ясувати реальну ситуацію з постачанням.  

Говорити про тотальний дефіцит бакалії у столиці наразі зарано. Ситуація в магазинах змінюється щогодини і залежить від конкретної адреси та часу візиту. Напівпорожні стелажі, які лякають покупців, є прямим наслідком раптового спалаху купівельної активності. Кияни розкуповують базові товари швидше, ніж працівники встигають оновлювати викладку. 

Яка ситуація в АТБ? 

Станом на вечір у магазині, що розташований у серці столиці, полиці були наповнені цукром та борошном. Багато людей також купували сіль, проте нестачі продуктів не спостерігалося. 

Повна полиця цукру та борошна в АТБ
Повна полиця цукру та борошна в АТБ
фото: glavcom.ua

Чи є сіль, цукор та борошно у Novus? 

У магазині Novus на Бессарабській, 2 ситуація з борошном, сіллю та цукром наразі стабільна. На полицях представлений широкий асортимент цих товарів різних виробників та фасування. 

Зокрема, помітні значні запаси цукру та борошна, а також кілька видів солі. Порожніх полиць чи очевидного дефіциту базових продуктів під час перевірки журналісти не зафіксували. 

Водночас у магазині помітно, що частину продукції виставлено у великих кількостях, що дозволяє покупцям придбати товари тривалого зберігання про запас. 

Сіль, цукор та борошно у Novus
Сіль, цукор та борошно у Novus
фото: glavcom.ua

Яка ситуація у «Форі»? 

У столичній «Форі» на Хрещатику ситуація з базовими продуктами неоднорідна. 

Пшеничного борошна на нижніх полицях вистачає із запасом, поруч можна знайти й кілька пачок крохмалю, проте із сіллю та цукром відчувається суттєвий дефіцит. 

Стелажі, де мали б стояти ці товари, зустрічають покупців порожніми полицями та самотніми цінниками, ілюструючи підвищений попит або тимчасові затримки з постачанням. 

Станом на вечір 2 вересня в одному із супермаркетів «Велмарт» на Оболоні у Києві спостерігається підвищений попит на окремі категорії продуктів. Частина полиць практично спорожніла, водночас у торговій залі є значні запаси інших товарів, а працівники намагаються оперативно поповнювати асортимент.

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Теги: супермаркет продукти Сільпо Київ АТБ

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