Макс Барських вирішив зробити паузу в концертній діяльності

Артист повідомив, що тимчасово не виступатиме на великій сцені

Відомий український співак Макс Барських оголосив про перерву у своїй концертній діяльності. Про це він розповів у коментарі для програми «ЖВЛ» під час одного зі світських заходів.

Артист зазначив, що тимчасово не виступатиме на великій сцені, адже планує зосередитися на роботі над новим альбомом, до якого увійдуть пісні англійською мовою.

«Сподіваюся розширити горизонт. Працюю над новим англомовним альбомом, початок якого ви зможете почути вже навесні. Над ним я працював дуже давно, ще до війни, але потім поставив його на паузу і зайнявся українськими піснями. І зараз я нарешті повертаюся до цієї роботи, і там буде багато сюрпризів», – сказав артист.

Макс Барських також поділився, що його погляди на життя значно змінилися через повномасштабне вторгнення. Він зауважив, що тепер більше цінує своїх близьких:

«Відбулося багато змін у собі. Почав цінувати маленькі моменти: сім'ю, друзів, людей навколо. Я думаю, що це найбільша трансформація. Я також почав більше вірити в себе».

Нагадаємо, що 21 грудня 2024 року, в столичному Палаці спорту відбувся концерт українського співака Макса Барських «Різдвяний Зорепад». Це вже був третій концерт співака такого масштабу.

До слова, відомі українські співаки Макс Барських та Артем Пивоваров представили дуетну пісню на вірші поета Володимира Сосюри «Так ніхто не кохав».