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Скільки людей загинуло в Маріуполі: Зеленський назвав цифри

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Скільки людей загинуло в Маріуполі: Зеленський назвав цифри
Досі невідомо, скільки людей, зокрема дітей, росіяни вивезли з Маріуполя
фото з відкритих джерел

Точну кількість загиблих назвати неможливо, поки не будуть проведені «певні роботи на місці»

Кількість українців, загиблих під час російського вторгнення у Маріуполі, може становити тисячі або десятки тисяч. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю італійській журналістці Чечілії Салі.

За його словами, точної кількості загиблих назвати неможливо, поки не будуть проведені «певні роботи на місці».

«У нас була інформація, що росіяни вбили десь біля 20 тисяч. Але я не можу сказати конкретно», – зауважив президент.

Зеленський зазначив, що під час бойових дій, які велися під час штурму росіянами цього українського міста, дуже багато людей було поранено і вони загинули під завалами.

При цьому він пояснив, швидка відбудова Маріуполя зумовлена тим, що окупанти намагаються приховати сліди своїх злочинів.

«Це передусім для того, щоб заховати всіх людей, яких вони вбили», – наголосив він. 

Володимир Зеленський нагадав, що так само росіяни відбудовували місто Грозний, яке було повністю зруйноване під час Чеченської війни.

Також український президент сказав, що досі невідомо, скільки людей, зокрема дітей, росіяни вивезли з Маріуполя. 

«Чотири тисячі ми повернули. А там – ще тисячі», – наголосив він.

Окрім того, за словами Зеленського, невідома доля тих цивільних громадян, які виходили з протестами проти окупації – їх могли убити або катувати в ув’язненні.

«Це можуть бути сотні, тисячі або десятки тисяч людей», – підсумував він.

Нагадаємо, у Приморському районі Маріуполя росіяни почали зводити пам’ятку про згадку загиблих окупантів. Жителі тимчасово окупованого Маріуполя висловлюють в чатах своє обурення. 

Нагадаємо, глава Чечні Рамзан Кадиров займається розкраданням окупованого Маріуполя. У пріоритеті перебуває обладнання, яке продають за великі гроші, хоча воно не буде функціонувати повноцінно – його розбирають на складові частини. Крім того, кадирівці масово вивозять металобрухт у промислових масштабах. 

До слова, у Маріуполі окупанти продають квартири за майже 10 млн рублів (приблизно $104,2 тис). У Маріупольській міськраді кажуть, що окупанти звели два іпотечних будинки по бульвару Хмельницького, у Приморському районі Маріуполя. Тепер квартири виставили на продаж. Ціна обурила місцевих жителів.

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Теги: окупанти гроші Рамзан Кадиров Володимир Зеленський президент місто росіяни

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