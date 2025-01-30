Головна Країна Політика
search button user button menu button

«Це вже типовий почерк Росії». Зеленський відреагував на трагедію у Сумах

Катерина Іванова
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
«Це вже типовий почерк Росії». Зеленський відреагував на трагедію у Сумах
колаж: president.gov.ua

«Це вже типовий почерк Росії – зруйнувати життя багатьох родин, цілого дому»

У традиційному вечірньому зверненні президент України Володимир Зеленський прокоментував трагедію у Сумах, де російська атака забрала девʼять життів.

«Щогодини – оновлення ситуації в Сумах, там досі тривають роботи на місці влучання російського «шахеда». Звичайний житловий будинок зруйновано. Девʼять людей убиті – мої співчуття всім рідним. Тринадцять людей постраждали, і серед них дитина. Усім надається необхідна допомога. Я хочу подякувати кожному рятувальнику, кожному медичному працівнику, усім поліцейським, які допомагають», – заявив президент.

Зеленський наголосив, що «це вже типовий почерк Росії – зруйнувати життя багатьох родин, цілого дому».

«І кожен такий російський удар потребує відповіді світу – терор не можна залишати безкарним. Найбільш ефективно – підтримувати наших людей, нашу державу. Зберігати тиск на Росію і не піддаватися на московські маніпуляції – чи то політичні, чи то в медіа. Треба примушувати Росію до миру. Тільки там причина війни, вона у Росії», – підсумував очільник держави.

Нагадаємо, у Сумах через нічний авіаудар загинули вісім людей. Ще 12 людей, серед яких 8-річна дівчинка, дістали поранень. Про це повідомив Офіс генерального прокурора України.

З-під завалів дістали тіла 74-річного чоловіка та 37-річної жінки, матері пораненої дівчинки.

Спершу у Сумах було відомо про дев’ятьох постраждалих і чотирьох загиблих внаслідок нічного влучання «шахеда» в багатоповерхівку. Зазначається, що надзвичайникам вдалося врятувати чотирьох людей, серед них одна дитина, також евакуйовано 118 осіб.

Також 30 січня російські війська вдарили по Краматорську Донецької області. Унаслідок обстрілу є щонайменше 13 постраждалих, серед яких – двоє дітей. Війська РФ близько 11:00 вдарили по середмістю Краматорська – під ударом опинилася переважно історична забудова. Станом на 14:00 було відомо вже про 13 постраждалих, серед яких двоє дітей – 8-річний хлопчик і 7-річна дівчинка.

Читайте також:

Теги: Володимир Зеленський президент будинок дитина Суми безпілотник

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Криптовалюта від президента Трампа розвивається
Криптовалюта від Трампа: на що її можна використовувати
Вчора, 16:07
Серед учасників даної події діти віком від 10 до 16 років
Поліція встановила десятьох учасників знущання над дівчинкою у Білій Церкві
21 сiчня, 20:57
На інавгураційному балу Дональда Трампа 20 січня 2017 року Меланія з'явилася у ванільній шовковій креповій сукні з відкритими плечима
Якою була Меланія Трамп на інавгурації у 2017 році: яскраві образи
20 сiчня, 13:37
Раніше суд розглядав справу про погрози президенту України з боку Федини
Соратниця Порошенка, яку вже судили за погрози Зеленському, знову спровокувала скандал
20 сiчня, 09:01
Інцидент стався о 06:30 ранку 18 жовтня 2023 року, коли капітан Пашков ніс бойове чергування, він отримав доповідь про виявлення повітряної цілі, яка низько летіла
Збив над Кримом військовий вертоліт замість дрона. У Росії засуджено офіцера
16 сiчня, 11:46
Туск заявив, що Польща відіграє ключову роль у протидії саботажам та диверсіям
Росія готувала диверсії проти авіаперевізників по всьому світу – Туск
15 сiчня, 16:04
Міністр закордонних справ Великої Британії також зауважив, що майбутнє Гренландії може визначати лише його народ
«Це класичний Трамп». Глава МЗС Британії відреагував на заяви майбутнього очільника США
9 сiчня, 14:47
Ексглава Грузії хоче провести у Сполучених Штатах зустрічі на найвищому рівні
Зурабішвілі поїде на інавгурацію Трампа
9 сiчня, 12:55
Трамп заявив, що Панамський канал є життєво важливим для США
Трамп відповів, чи застосовуватиме силу для контролю над Панамою і Гренландією
7 сiчня, 21:11

Політика

Зеленський обговорив з президентом Лівану продовольчу безпеку і зробив пропозицію
Зеленський обговорив з президентом Лівану продовольчу безпеку і зробив пропозицію
«Жертва» Порошенка заговорила. Депутат, якого Порошенко послав на три букви, зробив заяву
«Жертва» Порошенка заговорила. Депутат, якого Порошенко послав на три букви, зробив заяву
«Це вже типовий почерк Росії». Зеленський відреагував на трагедію у Сумах
«Це вже типовий почерк Росії». Зеленський відреагував на трагедію у Сумах
Затримання українця у Словаччині: МЗС прояснило ситуацію
Затримання українця у Словаччині: МЗС прояснило ситуацію
Безрукова пояснила, чому вона має керувати Агенцією оборонних закупівель
Безрукова пояснила, чому вона має керувати Агенцією оборонних закупівель
«Якщо зі мною щось станеться – довіряю секретарю». Мер Івано-Франківська заявив про тиск
«Якщо зі мною щось станеться – довіряю секретарю». Мер Івано-Франківська заявив про тиск

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
157K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 30 січня: ситуація на фронті
65K
Рюкзак, набитий готівкою. З'явилися нові деталі у справі заступника комбрига
54K
Карта повітряних тривог України онлайн 30 січня 2025
46K
Авіакатастрофа у Вашингтоні. Федерація фігурного катання підтвердила присутність спортсменів на борту
25K
Туреччина закриває тисячі готелів
24K
В Україну повертаються відключення світла? «Укренерго» зробило заяву

Новини

Авіакатастрофа у США, рекордний пакет допомоги від Швеції. Головне за 30 січня
Сьогодні, 21:11
Війна за Агенцію оборонних закупівель. Безрукова знову повернулася на посаду (документ)
Сьогодні, 11:14
Хмарно з проясненнями, туман: прогноз погоди на 30 січня
Сьогодні, 06:00
У Сумах шахед влучив у житловий будинок, БпЛА атакували Брянську область: головне за ніч
Сьогодні, 05:54
30 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
«Переворот» у столиці, США скасували заморожування програм допомоги. Головне за 29 січня
Вчора, 21:00

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua