«Це вже типовий почерк Росії». Зеленський відреагував на трагедію у Сумах

«Це вже типовий почерк Росії – зруйнувати життя багатьох родин, цілого дому»

У традиційному вечірньому зверненні президент України Володимир Зеленський прокоментував трагедію у Сумах, де російська атака забрала девʼять життів.

«Щогодини – оновлення ситуації в Сумах, там досі тривають роботи на місці влучання російського «шахеда». Звичайний житловий будинок зруйновано. Девʼять людей убиті – мої співчуття всім рідним. Тринадцять людей постраждали, і серед них дитина. Усім надається необхідна допомога. Я хочу подякувати кожному рятувальнику, кожному медичному працівнику, усім поліцейським, які допомагають», – заявив президент.

Зеленський наголосив, що «це вже типовий почерк Росії – зруйнувати життя багатьох родин, цілого дому».

«І кожен такий російський удар потребує відповіді світу – терор не можна залишати безкарним. Найбільш ефективно – підтримувати наших людей, нашу державу. Зберігати тиск на Росію і не піддаватися на московські маніпуляції – чи то політичні, чи то в медіа. Треба примушувати Росію до миру. Тільки там причина війни, вона у Росії», – підсумував очільник держави.

Нагадаємо, у Сумах через нічний авіаудар загинули вісім людей. Ще 12 людей, серед яких 8-річна дівчинка, дістали поранень. Про це повідомив Офіс генерального прокурора України.

З-під завалів дістали тіла 74-річного чоловіка та 37-річної жінки, матері пораненої дівчинки.

Спершу у Сумах було відомо про дев’ятьох постраждалих і чотирьох загиблих внаслідок нічного влучання «шахеда» в багатоповерхівку. Зазначається, що надзвичайникам вдалося врятувати чотирьох людей, серед них одна дитина, також евакуйовано 118 осіб.

Також 30 січня російські війська вдарили по Краматорську Донецької області. Унаслідок обстрілу є щонайменше 13 постраждалих, серед яких – двоє дітей. Війська РФ близько 11:00 вдарили по середмістю Краматорська – під ударом опинилася переважно історична забудова. Станом на 14:00 було відомо вже про 13 постраждалих, серед яких двоє дітей – 8-річний хлопчик і 7-річна дівчинка.