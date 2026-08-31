У Києві оголошено повітряну тривогу
Пройдіть в укриття
У Києві оголошено повітярну тривогу о 00:16. КМДА просить всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту.
Актуальна карта повітряних тривог наразі має такий вигляд:
Нагадаємо, що російська атака 30 серпня спричинила пошкодження та руйнування й на інших об’єктах Київщини та столиці. Зокрема, у центрі Києва уламки збитих російських ударних безпілотників типу «Шахед» упали на території житлового комплексу.
Крім того, у Фастівському та Вишгородському районах Київської області через влучання та падіння уламків російських безпілотників виникли пожежі.
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