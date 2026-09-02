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Із 3 вересня у Києві діятимуть нові правила для вантажного транспорту

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Із 3 вересня у Києві діятимуть нові правила для вантажного транспорту
У комендантську годину дозволили транзит, але в години пік в'їзд великогабаритного транспорту до столиці обмежать
фото: Unsplash

Обмеження не стосуватимуться транспорту, який перевозить продукти харчування та питну воду

Із 3 вересня у столиці починають діяти нові правила руху для вантажного транспорту. З 00:00 під час дії комендантської години транзитним вантажівкам дозволяється безперешкодний проїзд містом. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Київську міську державну адміністрацію (КМДА).

Водночас для вантажних автомобілів із дозволеною максимальною масою понад 4,5 тонни запроваджуються обмеження на в'їзд до Києва в години найбільшого навантаження на автошляхи.

В'їзд до міста буде заборонено:

  • з 06:00 до 10:00;
  • з 16:00 до 20:00.

Ці обмеження не стосуватимуться транспорту, який перевозить продукти харчування та питну воду.

Відповідне рішення Рада оборони міста Києва ухвалила 31 серпня задля покращення логістичної ситуації у столиці. Нові правила починають діяти відзавтра, з 00:00 3 вересня.  

Нагадаємо, наприкінці серпня влада вже повідомляла про підготовку змін у роботі транспорту та логістики під час тривалих повітряних тривог. Міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту України Микола Калашник розповідав, що уряд спільно з військовими та «Укрзалізницею» напрацьовує нові рішення. Тоді ж обговорювалася можливість перегляду режиму комендантської години у Києві та області.

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Теги: Київ Київрада громадський транспорт метро столиця тривога

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