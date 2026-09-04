Рух мостом Патона у Києві буде обмежено до 7 вересня (схема)

На час ремонту транспорт рухатиметься першою та другою смугами руху мостом

До 7 вересня частково обмежуватимуть рух мостом ім. Є. О. Патона. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Київавтошляхміст».

Повідомляється, що із 15:00 4 вересня і до 7:00 7 вересня фахівці ремонтуватимуть ділянку мосту в напрямку з лівого на правий берег р. Дніпро у бік бульв. Миколи Міхновського.

Роботи проводитимуться у третій смузі руху. На час ремонту транспорт рухатиметься першою та другою смугами руху.

У комунальному підприємстві перепрошують за тимчасові незручності та просять враховувати обмеження під час планування маршруту.

До 7 вересня частково обмежуватимуть рух мостом ім. Є. О. Патона інфографіка: «Київавтошляхміст»

Нагадаємо, до 8 вересня частково обмежено рух вулицею Великою Васильківською та бульваром Тараса Шевченка у Шевченківському районі столиці. Фахівці Шевченківського ШЕУ ремонтуватимуть асфальтобетонне покриття та понижатимуть бортовий камінь.

Також у місті триває капітальний ремонт проспекту Валерія Лобановського. На першому етапі роботи триватимуть на ділянці від вулиці Максима Кривоноса до вулиці Андрія Головка (парна сторона проспекту). Повністю завершити капремонт планують упродовж наступного року.

До 31 жовтня частково обмежуватимуть рух Оболонським проспектом в Оболонському районі столиці. Фахівці Оболонського ШЕУ ремонтуватимуть ділянку від Великої Кільцевої дороги до вул. Героїв Дніпра. Роботи проводитимуть поетапно – без повного перекриття зазначеної ділянки проспекту.