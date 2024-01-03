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На Буковині згорів будинок, у якому живе митрополит Московської церкви (фото)

Діана Гасюк
glavcom.ua
На Буковині згорів будинок, у якому живе митрополит Московської церкви (фото)
Згорів будинок, у якому живе митрополит Банченський Лонгин
фото: УПЦ

Люди впевнені, що йдеться саме про підпал будинку зловмисниками

2 січня близько четвертої години ранку загорівся будинок, у якому живе митрополит Банченський Лонгин. Сам митрополит Лонгин не постраждав, проте дах будинку згорів повністю, а саме житло більше непридатне до проживання. Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.

«Люди впевнені, що йдеться саме про підпал будинку зловмисниками. Нагадаємо, що намісник важко хворий і нещодавно пережив операцію», – йдеться у повідомленні.

На Буковині згорів будинок, у якому живе митрополит Московської церкви (фото) фото 1

Митрополит Лонгин (Жар) є архієреєм УПЦ з титулом «митрополит Банченський», вікарієм Чернівецько-Буковинської єпархії. З 2008 року обіймав посаду намісника Вознесенського Баченського чоловічого монастиря, з якої його було звільнено 25 вересня 2023 року рішенням Священного Синоду УПЦ.

Митрополит Лонгін (Михайло Васильович Жар), настоятель Свято-Вознесенського Банченського монастиря
Митрополит Лонгін (Михайло Васильович Жар), настоятель Свято-Вознесенського Банченського монастиря

Як повідомлялося, 17 листопада у Герцаївському районному суді відбулося судове засідання у справі митрополита УПЦ МП Лонгина (Михайла Жара). Його підозрюють у порушенні рівноправності громадян залежно від їх релігійних переконань. До будівлі суду й на саме засідання прийшли віряни.

Нагадаємо, митрополит Лонгін (Михайло Васильович Жар), настоятель Свято-Вознесенського Банченського монастиря, Герой України, вважає скандальну блогерку Вікторію Кохановську «святою».

Раніше священнослужитель, етнічний румун, звинуватив українську владу в тому, що, прикриваючись протидією Московському патріархату, Київ нібито переслідує румунських священників. Митрополит записав десятки відеозвернень, у яких закликав припинити підтримку України Румунією.

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Теги: церква Московська церква в Україні будинок олігархи

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