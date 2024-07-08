Росіяни визнали: вдарили по дитячій лікарні спеціально

Росіяни визнають, що удар по дітям був спеціально

Сергій Марков фактично визнав, що російські війська навмисно завдали удару по дитячій лікарні

У черговій цинічній заяві, покликаній виправдати воєнні злочини, прокремлівський політолог Сергій Марков фактично визнав, що російські війська навмисно завдали удару по дитячій лікарні «Охматдит» в Києві. Він стверджує, що в будівлі нібито був штаб українських військових.

Українська влада підтвердила, що внаслідок удару постраждали діти та медичний персонал. Точної кількості жертв поки що не встановлено.

Також після чергового терористичного ракетного удару по території України, зокрема по Києву, російські пропагандисти почали поширювати наратив про те, що влучання у житлові будинки та дитячу лікарню «Охматдит» – це буцімто наслідки роботи української ППО, а не російських ударів.

Нагадаємо, у понеділок, 9 липня, армія РФ атакувала Київ ракетами. Внаслідок ракетного удару по місту зафіксовано падіння уламків. Пошкоджено дитячу лікарню «Охматдит».

Як стало відомо, сьогоднішня ракетна атака Росії на Київ призвела до жахливих наслідків: поранені діти в лікарні «Охматдит». Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

За словами міністра, російська ракета влучила у корпус лікарні, де діти отримували процедури очищення крові при нирковій недостатності.