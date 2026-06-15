«Це атака на українську ідентичність»: посол Євросоюзу жорстко відреагувала на руйнування Лаври

У Лаврі внаслідок атаки РФ пошкоджено п’ять пам'яток національного значення

Масований обстріл Києва та пошкодження об'єктів Києво-Печерської лаври є прямим нападом Росії на саму основу української та європейської цивілізації. На цьому наголосила посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова, інформує «Главком».

Дипломатка рішуче засудила черговий акт російського терору проти культурної спадщини. Вона підкреслила, що цілеспрямований удар по 975-річній святині, яка перебуває під особливою охороною ЮНЕСКО, демонструє справжню мету Кремля – спробу знищити національну самобутність та історичну пам'ять українського народу.

За словами Матернової, Києво-Печерська лавра є невіддільною частиною не лише українського, а й загальноєвропейського культурного надбання. Подібне варварство з боку РФ лише зміцнює солідарність Євросоюзу з Україною та підтверджує необхідність посилення підтримки Києва у захисті його суверенітету і цінностей.

Нагадаємо, внаслідок нічного удару балістичними ракетами по столиці на території Лаври спалахнула масштабна пожежа в Успенському соборі. Наразі існує серйозна загроза обвалу конструкцій храму. Загалом руйнувань зазнали щонайменше п'ять пам'яток національного значення.

«Главком» писав, що російське Міністерство оборони офіційно прокоментувало нічний масований обстріл України, під час якого постраждала Києво-Печерська лавра. У своїх звітах російське командування традиційно проігнорувало руйнування релігійних святинь та заявило про нібито «успішні удари по військових цілях».

Нагадаємо, цієї ночі Росія атакувала Україну. Найбільшого удару зазнав Київ. Окрім великою кількості пошкоджених будинків було влучання у Києво-Печерську Лавру.