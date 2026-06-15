Головна Київ Новини
search button user button menu button

«Це атака на українську ідентичність»: посол Євросоюзу жорстко відреагувала на руйнування Лаври

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
google social img telegram social img facebook social img
«Це атака на українську ідентичність»: посол Євросоюзу жорстко відреагувала на руйнування Лаври
Найсильнішого удару зазнала головна святиня заповідника – Успенський собор
фото: Facebook-сторінка Авраамія

У Лаврі внаслідок атаки РФ пошкоджено п’ять пам'яток національного значення

Масований обстріл Києва та пошкодження об'єктів Києво-Печерської лаври є прямим нападом Росії на саму основу української та європейської цивілізації. На цьому наголосила посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова, інформує «Главком».

Дипломатка рішуче засудила черговий акт російського терору проти культурної спадщини. Вона підкреслила, що цілеспрямований удар по 975-річній святині, яка перебуває під особливою охороною ЮНЕСКО, демонструє справжню мету Кремля – спробу знищити національну самобутність та історичну пам'ять українського народу.

За словами Матернової, Києво-Печерська лавра є невіддільною частиною не лише українського, а й загальноєвропейського культурного надбання. Подібне варварство з боку РФ лише зміцнює солідарність Євросоюзу з Україною та підтверджує необхідність посилення підтримки Києва у захисті його суверенітету і цінностей.

«Це атака на українську ідентичність»: посол Євросоюзу жорстко відреагувала на руйнування Лаври фото 1

Нагадаємо, внаслідок нічного удару балістичними ракетами по столиці на території Лаври спалахнула масштабна пожежа в Успенському соборі. Наразі існує серйозна загроза обвалу конструкцій храму. Загалом руйнувань зазнали щонайменше п'ять пам'яток національного значення.

«Главком» писав, що російське Міністерство оборони офіційно прокоментувало нічний масований обстріл України, під час якого постраждала Києво-Печерська лавра. У своїх звітах російське командування традиційно проігнорувало руйнування релігійних святинь та заявило про нібито «успішні удари по військових цілях».

Нагадаємо, цієї ночі Росія атакувала Україну. Найбільшого удару зазнав Київ. Окрім великою кількості пошкоджених будинків було влучання у Києво-Печерську Лавру.

Читайте також:

Теги: Києво-Печерська лавра лавра Київ авіаудар обстріл росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Штаби для допомоги постраждалим від обстрілу розгорнуто у п'яти районах
У Києві розгорнуто штаби для допомоги постраждалим від обстрілу: адреси
Сьогодні, 12:06
Вогнеборці гасять пожежу, що виникла внаслідок обстрілу на Київщині 5 червня 2026 року
Дрон атакував підприємство у Броварському районі, під завалами можуть бути люди
5 червня, 09:58
Безпілотники атакували Росію, рішення Трампа щодо Ірану: головне за ніч 30 травня
Безпілотники атакували Росію, рішення Трампа щодо Ірану: головне за ніч 30 травня
30 травня, 06:34
Пожежа у будинку після атаки БпЛА
Міноборони Румунії підтвердило, що на багатоповерхівку впав російський дрон
29 травня, 06:20
Офіс Макрона взяв до відома факти підтримки росіянкою Єгорян війни
Офіс Макрона відреагував на допуск до Чемпіонату Європи з фехтування підсанкційної росіянки
27 травня, 17:20
Портрет чоловіка, який помітили у лідерки білоруської опозиції Світлани Тихановської, 26 травня 2026 рік
Під час візиту до Києва у Тихановської в руках помітили фото невідомого чоловіка: ким він виявився (фото)
26 травня, 16:59
Мер Києва Віталій Кличко зустрівся з видатним художником Іваном Марчуком
Мер Києва зустрівся з легендарним митцем і оконфузився
20 травня, 14:56
Яковлєва: Понад 350 тис. спортсменів регіональних збірних команд РФ забезпечують лише 857 лікарів спортивної медицини
Російська чиновниця поскаржилася на дефіцит спортивних лікарів у регіонах РФ
19 травня, 17:02
Денис Повалій припинив спілкування зі своєю матір'ю Таїсією Повалій
Єдиний син Повалій зрікся матері-зрадниці. Артистка в сльозах розповіла всю правду
19 травня, 09:40

Новини

Зеленський розповів, чим росіяни вдарили по Лаврі (фото, відео)
Зеленський розповів, чим росіяни вдарили по Лаврі (фото, відео)
«Це атака на українську ідентичність»: посол Євросоюзу жорстко відреагувала на руйнування Лаври
«Це атака на українську ідентичність»: посол Євросоюзу жорстко відреагувала на руйнування Лаври
На Шулявці внаслідок обстрілу згорів єдиний бізнес переселенки з Маріуполя (ВІДЕО)
На Шулявці внаслідок обстрілу згорів єдиний бізнес переселенки з Маріуполя (ВІДЕО)
Макрон після атаки на Києво-Печерську лавру окреслив мету саміту G7
Макрон після атаки на Києво-Печерську лавру окреслив мету саміту G7
До Києва прибула президентка Європейського комітету регіонів Ката Тютто
До Києва прибула президентка Європейського комітету регіонів Ката Тютто
У Києві розгорнуто штаби для допомоги постраждалим від обстрілу: адреси
У Києві розгорнуто штаби для допомоги постраждалим від обстрілу: адреси

Новини

Естонія відреагувала на російський удар по Києво-Печерській лаврі
Сьогодні, 09:15
В Україні короткочасні дощі, місцями грози: погода на 15 червня 2026 року
Сьогодні, 05:59
В Україні короткочасні дощі, грози: погода на 14 червня 2026 року
Вчора, 05:59
В Україні короткочасні дощі, місцями грози: погода на 13 червня 2026 року
13 червня, 05:59
У Підмосков'ї підірвали колишнього «міністра держбезпеки ДНР» Пінчука: деталі замаху (фото)
12 червня, 21:41
Китай навчав сотні військових РФ для війни проти України: Євросоюз знайшов докази
12 червня, 18:13

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua