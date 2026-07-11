Удар по Києву: Повітряні сили повідомили, чим атакувала РФ
Зафіксовано влучання балістичних ракет, керованих авіаційних ракет та ударних БпЛА
У ніч на 11 липня росіяни атакували Україну ракетами та дронами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
За даними Повітряних сил, РФ застосувала шість балістичних ракет «Іскандер-М»/С-400, чотири керованих авіаційних ракет Х-59/69, дві протирадіолокаційних ракети Х-31 та 121 ударний БпЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас» та «Пародія».
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 08.30, протиповітряною обороною збито/подавлено дві керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 111 ворожих БпЛА на півночі, півдні та сході країни.
Зафіксовано влучання балістичних ракет, двох керованих авіаційних ракет та семи ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на трьох локаціях. Інформація щодо двох протирадіолокаційних ракет уточнюється, інформація про руйнування та постраждалих не надходила.
Нагадаємо, уночі в Києві пролунали потужні вибухи, після чого в столиці оголосили повітряну тривогу – ворог атакував місто ракетами. Унаслідок удару постраждали люди.
За даними рятувальників, у Солом’янському, Дарницькому та Дніпровському районах міста зафіксовано влучання та пожежі.
Також унаслідок масованої атаки в ніч на 11 липня громадський транспорт у Києві курсує зі змінами. Рух трамваїв маршруту №8 тимчасово призупинений. Організовано тимчасовий автобусний маршрут №8Т: ст. м. «Позняки» – вул. Ялтинська.
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