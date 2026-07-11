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Удар по Києву: Повітряні сили повідомили, чим атакувала РФ

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Удар по Києву: Повітряні сили повідомили, чим атакувала РФ
Наслідки російського удару по Києву 11 липня
фото: ДСНС Києва

Зафіксовано влучання балістичних ракет, керованих авіаційних ракет та ударних БпЛА

У ніч на 11 липня росіяни атакували Україну ракетами та дронами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

За даними Повітряних сил, РФ застосувала шість балістичних ракет «Іскандер-М»/С-400, чотири керованих авіаційних ракет Х-59/69, дві протирадіолокаційних ракети Х-31 та 121 ударний БпЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас» та «Пародія».

Авіаційні втрати ворога станом на 11 липня 2026 року
Авіаційні втрати ворога станом на 11 липня 2026 року
інфографіка: Повітряні сили ЗСУ

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08.30, протиповітряною обороною збито/подавлено дві керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 111 ворожих БпЛА на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання балістичних ракет, двох керованих авіаційних ракет та семи ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на трьох локаціях. Інформація щодо двох протирадіолокаційних ракет уточнюється, інформація про руйнування та постраждалих не надходила.

Нагадаємо, уночі в Києві пролунали потужні вибухи, після чого в столиці оголосили повітряну тривогу – ворог атакував місто ракетами. Унаслідок удару постраждали люди.

За даними рятувальників, у Солом’янському, Дарницькому та Дніпровському районах міста зафіксовано влучання та пожежі.

Також унаслідок масованої атаки в ніч на 11 липня громадський транспорт у Києві курсує зі змінами. Рух трамваїв маршруту №8 тимчасово призупинений. Організовано тимчасовий автобусний маршрут №8Т: ст. м. «Позняки» – вул. Ялтинська.

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Теги: війна Повітряні сили ЗСУ

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