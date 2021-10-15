Минулої доби в Києві виявлено понад 450 нових випадків Covid-19

За добу в Києві від ускладнень коронавірусної хвороби померли 17 осіб

За минулу добу, 14 жовтня, у Києві коронавірус підтверджено у 456 осіб. Це на 480 випадків менше, ніж за попередній день (за добу 13 жовтня було зафіксовано 936 випадків Covid-19). Загалом від початку епідемії захворіли на Covid-19 понад 243 тис. осіб. Про це інформує пресслужба МОЗ.

Від початку епідемії в Києві від коронавірусу:

одужали понад 223 тис. осіб (за добу 14 жовтня – 424)

померли понад 5,6 тис. людей (за добу – 17)

У Київській області від початку епідемії зафіксовано понад 140 тис. випадків захворювання на Covid-19. За добу виявлено 391 хворого.

Від початку епідемії на Київщині:

одужали від коронавірусу понад 128 тис. осіб (за добу 14 жовтня – 249)

померли 3 тис. осіб (за добу – 11).

14 жовтня в Україні медики зафіксували понад 13,6 тис. нових випадків Covid-19, від початку пандемії виявлено понад 2,6 млн випадків Covid-19.

Нагадаємо, за добу 13 жовтня у Києві від коронавірусу померли 14 осіб.

Відділення лікарень Києва, що приймають хворих на Covid-19, заповнені майже на 47%.

Міський голова Києва Віталій Кличко вважає, що столиці вдасться цьогоріч уникнути жорсткого локдауну. Але, за його словами, Києву не вдасться уникнути примусової вакцинації, якщо люди хочуть вільно відвідувати громадські місця та вільно користуватися громадським транспортом.

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