Мітинг на Хрещатику. Кличко спробував заспокоїти ошуканих інвесторів (відео)
Інвестори висловлюють обурення через затягування будівництва ЖК
Під будівлею Київської міської держадміністрації триває мітинг інвесторів. Про це повідомляє кореспондентка «Главкома».
Люди звертаються до мера Києва Віталія Кличка із вимогою добудувати житло і врятувати «Київміськбуд», 80% акцій якого належать місту Київ.
Інвестори «Укрбуду» та «Київміськбуду» висловлювали обурення щодо бездіяльності столичної влади через затягування будівництва ЖК. Через мітинг був обмежений рух у напрямку площі Українських Героїв повз КМДА.
На місце події прибула поліція. Правоохоронці зупиняли та розпитували мітингувальників. Зрештою Кличко таки вийшов до народу, намагаючись вгамувати протести.
До протестувальників на Хрещатику вийшов мер Києва Віталій Кличко https://t.co/y8urScJ1iu pic.twitter.com/5GHQYgXhw9— ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) September 26, 2024
Станом на момент публікації Хрещатик не перекрито.
Нагадаємо, вчора новий президент «Київміськбуду» Василь Олійник заявив, що столичний забудовник «Київміськбуд» перебуває на межі банкрутства. 20 тис. сімей залишаються без житла, серед них військовослужбовці та переселенці. Забудовник звернувся за допомогою до Кабміну, утім поки відповіді не надійшло.
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