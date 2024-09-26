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Мітинг на Хрещатику. Кличко спробував заспокоїти ошуканих інвесторів (відео)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Мітинг на Хрещатику. Кличко спробував заспокоїти ошуканих інвесторів (відео)
Мітинг під КМДА
фото: Мар'яна Мигаль, glavcom.ua

Інвестори висловлюють обурення через затягування будівництва ЖК

Під будівлею Київської міської держадміністрації триває мітинг інвесторів. Про це повідомляє кореспондентка «Главкома».

Люди звертаються до мера Києва Віталія Кличка із вимогою добудувати житло і врятувати «Київміськбуд», 80% акцій якого належать місту Київ.

Мітинг під КМДА
Мітинг під КМДА
фото: Мар'яна Мигаль, glavcom.ua

Інвестори «Укрбуду» та «Київміськбуду» висловлювали обурення щодо бездіяльності столичної влади через затягування будівництва ЖК. Через мітинг був обмежений рух у напрямку площі Українських Героїв повз КМДА.

Мітинг під КМДА
Мітинг під КМДА
фото: Мар'яна Мигаль, glavcom.ua

На місце події прибула поліція. Правоохоронці зупиняли та розпитували мітингувальників. Зрештою Кличко таки вийшов до народу, намагаючись вгамувати протести.

Станом на момент публікації Хрещатик не перекрито.

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Мітинг під КМДА
фото: Мар'яна Мигаль, glavcom.ua

Нагадаємо, вчора новий президент «Київміськбуду» Василь Олійник заявив, що столичний забудовник «Київміськбуд» перебуває на межі банкрутства. 20 тис. сімей залишаються без житла, серед них військовослужбовці та переселенці. Забудовник звернувся за допомогою до Кабміну, утім поки відповіді не надійшло.

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Теги: Київ протест протести у Києві мітинг

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