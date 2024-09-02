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В Ізраїлі пройшов найбільший протест щодо припинення вогню в Секторі Гази

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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В Ізраїлі пройшов найбільший протест щодо припинення вогню в Секторі Гази
Протести 1 вересня стали найбільшою демонстрацією за час війни
фото: AP

Ізраїльтяни вимагали перемир’я з ХАМАС та повернення полонених додому

1 вересня десятки тисяч ізраїльтян вийшли на вулиці після того, як у Секторі Гази знайшли мертвими ще шістьох заручників. Ці протести стали найбільшою подібною демонстрацією за 11 місяців війни Про це повідомляє Associated Press.

Люди протестували за припинення вогню, перемир’я з ХАМАС та повернення полонених додому.

В Ізраїлі пройшов найбільший протест щодо припинення вогню в Секторі Гази фото 1
фото: AP

Ініціатором масштабного страйку стала найбільша профспілка Ізраїлю – Гістадрут. Тисячі людей зібралися біля офісу Нетаньягу в Єрусалимі. У Тель-Авіві родичі заручників пройшли маршем із трунами, символізуючи жертви.

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фото: AP

Глава федерації профспілок Аарон Бар-Давід заявив, що, на його думку, ізраїльська влада відкладає домовленості з угрупованням ХАМАС «з політичних міркувань».

В Ізраїлі пройшов найбільший протест щодо припинення вогню в Секторі Гази фото 2
фото: AP

Як пише видання, переговори щодо припинення вогню затягнулися на місяці. Багато хто звинувачує премʼєр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу в тому, що він не досяг угоди, яку, згідно з опитуваннями громадської думки, підтримує більшість ізраїльтян.

Профспілка заявила, що протести продовжаться й 2 вересня.

Нагадаємо, переговори між Ізраїлем та палестинським угрупованням ХАМАС щодо припинення війни та обміну заручниками завершилися без досягнення фінальної угоди. Під час чергового раунду переговорів, що проходили в Каїрі, сторони не змогли дійти згоди щодо запропонованих посередниками варіантів угоди. Основною проблемою стало питання присутності ізраїльських військових у так званому «Філадельфійському коридорі»  – вузькій ділянці вздовж південного кордону Сектора Гази з Єгиптом.

До слова, палестинське угруповання ХАМАС відхилило пропозицію, що обговорювалася в Досі, про обмін заручниками і припинення вогню з Ізраїлем через нові умови. Про це пише The Times of Israel. У русі вважають, що ізраїльський прем'єр Біньямін Нетаньягу «висуває нові умови та вимоги» задля продовження конфлікту у Газі.

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Теги: Ізраїль протест Сектор Гази ХАМАС переговори

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