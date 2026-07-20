На автодромі «Чайка» під час мотоперегонів сталася ДТП: обидва спортсмени в реанімації
Зіткнення двох мотоциклістів сталося під час заїзду на треку
У неділю, 19 липня, у Бучанському районі Київської області на території автодрому «Чайка» під час мотоперегонів трапилася серйозна аварія за участю двох пілотів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на місцеві Telegram-канали.
За словами очевидців, зіткнення двох мотоциклістів сталося під час заїзду на треку. Обидва спортсмени зазнали серйозних травм і були госпіталізовані. Наразі вони перебувають у реанімаційному відділенні, лікарі борються за їхні життя.
Нагадаємо, у Києві п’яний водій BMW збив на смерть неповнолітнього велосипедиста. ДТП сталася сьогодні близько 15:30 години на Бориспільському шосе. За попередньою інформацією, 27-річний водій автомобіля BMW скоїв зіткнення із двома велосипедистами, а потім виїхав у другий ряд дороги та зіткнувся із автомобілем KIA.
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