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На автодромі «Чайка» під час мотоперегонів сталася ДТП: обидва спортсмени в реанімації

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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На автодромі «Чайка» під час мотоперегонів сталася ДТП: обидва спортсмени в реанімації
Момент зіткнення мотоциклістів потрапив на відео
скриншот відео

Зіткнення двох мотоциклістів сталося під час заїзду на треку

У неділю, 19 липня, у Бучанському районі Київської області на території автодрому «Чайка» під час мотоперегонів трапилася серйозна аварія за участю двох пілотів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на місцеві Telegram-канали.

За словами очевидців, зіткнення двох мотоциклістів сталося під час заїзду на треку. Обидва спортсмени зазнали серйозних травм і були госпіталізовані. Наразі вони перебувають у реанімаційному відділенні, лікарі борються за їхні життя.

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Автомобільний спортивний комплекс «Чайка» (АСК Чайка) – автодром, розташований біля Києва (неподалік села Чайки Бучанського району Київської області). В 1976 році на Чайці пройшли перші перегони в статусі чемпіонату. Сьогодні Чайка належить Товариству сприяння обороні України і залишається епіцентром кільцевих перегонів в державі. На автодромі проводяться також трек-дні, ралі і звичайно змагання з кільцевих автоперегонів чемпіонату України.

Нагадаємо, у Києві п’яний водій BMW збив на смерть неповнолітнього велосипедиста. ДТП сталася сьогодні близько 15:30 години на Бориспільському шосе. За попередньою інформацією, 27-річний водій автомобіля BMW скоїв зіткнення із двома велосипедистами, а потім виїхав у другий ряд дороги та зіткнувся із автомобілем KIA.

Теги: ДТП Київ мотоцикл

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