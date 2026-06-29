Негода наробила лиха в Києві: фото, відео

У столиці чути грім

Увечері понеділка, 29 червня, Київ накрила сильна негода. Шквальний вітер валить дерева. Про це інформує «Главком».

Гроза в Києві фото: glavcom.ua

У столиці після 30-градусної спеки почалася злива і гроза. Також у місті чути грім, небо затягнули темні хмари.

Гроза в Києві фото: glavcom.ua

Крім того, через шквальний вітер у різних районах столиці вже падають дерева.

Нагадаємо, у Львові 29 червня також вирує негода. Від сильного вітру знесло частину даху будівлі Шевченківської районної адміністрації.

До того ж унаслідок ураження блискавкою госпіталізована шестирічна дівчинка.

Крім того, шквальний вітер повалив 30 дерев у Львові. Комунальні служби вже розпочали ліквідацію наслідків негоди у місті. За словами Садового, найбільше постраждав Галицький район, де впало дев’ять дерев. У Шевченківському районі повалено сім дерев, пошкоджено будівлю районної адміністрації, а також сім автомобілів.

До слова, до кінця доби 29 червня у Києві та Київській області очікуються грози. Через негоду оголошено І (жовтий) рівень небезпечності, а погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних підприємств.