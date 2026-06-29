Головна Київ Новини
search button user button menu button

Негода наробила лиха в Києві: фото, відео

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Єлизавета Жабська
google social img telegram social img facebook social img
Негода наробила лиха в Києві: фото, відео
У Києві чути грім, небо затягнули темні хмари
фото: glavcom.ua

У столиці чути грім

Увечері понеділка, 29 червня, Київ накрила сильна негода. Шквальний вітер валить дерева. Про це інформує «Главком».

Гроза в Києві
Гроза в Києві
фото: glavcom.ua

У столиці після 30-градусної спеки почалася злива і гроза. Також у місті чути грім, небо затягнули темні хмари.

Гроза в Києві
Гроза в Києві
фото: glavcom.ua

Крім того, через шквальний вітер у різних районах столиці вже падають дерева.

Нагадаємо, у Львові 29 червня також вирує негода. Від сильного вітру знесло частину даху будівлі Шевченківської районної адміністрації. 

До того ж унаслідок ураження блискавкою госпіталізована шестирічна дівчинка.

Крім того, шквальний вітер повалив 30 дерев у Львові. Комунальні служби вже розпочали ліквідацію наслідків негоди у місті. За словами Садового, найбільше постраждав Галицький район, де впало дев’ять дерев. У Шевченківському районі повалено сім дерев, пошкоджено будівлю районної адміністрації, а також сім автомобілів.

До слова, до кінця доби 29 червня у Києві та Київській області очікуються грози. Через негоду оголошено І (жовтий) рівень небезпечності, а погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних підприємств.

Читайте також:

Теги: Київ вітер негода дощ гроза

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У суботу ярмарки заплановано у восьми районах столиці
У Києві на вихідних 30-31 травня відбудуться продовольчі ярмарки (адреси)
30 травня, 07:00
Наслідки ворожого удару по Дніпру в ніч проти 2 червня
Зеленський після масованого російського удару по містах України звернувся до союзників
2 червня, 10:31
Киянин фасував наркотики у поліетиленові зіп-пакети та пакував їх у подарункові пакети з милом.
Кокаїн у подарунковому милі: у Києві винесено вирок винахідливому наркоторговцю
1 червня, 11:54
Подруги-довгожительки розповіли про своє життя
Киянки-довгожительки назвали суми своїх пенсій та підірвали мережу
16 червня, 12:59
Після отримання грошей за автівку молодик зникав, а замовники залишалися без коштів та транспорту
Продавав військовим неіснуючі пікапи: затримано 18-річного підозрюваного
10 червня, 11:24
Через зливу на дорогах утворилися великі калюжі
Київ накрила злива з градом, підтопило окремі вулиці (відео)
12 червня, 15:48
ДТЕК обіцяє повернути електрику до 16:00
Аварійне відключення у Києві: енергетики повідомили, коли повернуть світло
22 червня, 13:02
Правоохоронці та рятувальники на березі озера, де втопився хлопчик, Ходосівка Київської області, 3 серпня 2023 рік
Загибель дитини в Olympic Village. Колишню директорку табору затримано у Чорногорії
24 червня, 08:35
Загострення між США та Іраном, удар по НПЗ у Росії, атака на Україну: головне за ніч 28 червня
Загострення між США та Іраном, удар по НПЗ у Росії, атака на Україну: головне за ніч 28 червня
Вчора, 05:55

Новини

Негода наробила лиха в Києві: фото, відео
Негода наробила лиха в Києві: фото, відео
На Київщині 23-річний чоловік загинув у погребі через ураження струмом
На Київщині 23-річний чоловік загинув у погребі через ураження струмом
Спека під 50°C та сотні рятувальників: у Чорнобильській зоні триває гасіння пожежі (фото)
Спека під 50°C та сотні рятувальників: у Чорнобильській зоні триває гасіння пожежі (фото)
Де у Києві проходитимуть продуктові ярмарки 30 червня – 5 липня (адреси)
Де у Києві проходитимуть продуктові ярмарки 30 червня – 5 липня (адреси)
Зелена зона замість кіосків: як змінився простір біля метро «Тараса Шевченка» (фото)
Зелена зона замість кіосків: як змінився простір біля метро «Тараса Шевченка» (фото)
На Обухівщині автомобіль BMW збив велосипедиста, потерпілий помер у лікарні
На Обухівщині автомобіль BMW збив велосипедиста, потерпілий помер у лікарні

Новини

В Україні сильна спека: погода на 29 червня 2026
Сьогодні, 05:59
В Україні спекотно: погода на 28 червня 2026
Вчора, 05:59
Коли Україна передасть Південній Кореї полонених військових КНДР? Сеул зробив заяву
23 червня, 11:54
В Україні місцями короткочасний дощ: погода на 23 червня 2026
23 червня, 05:59
Прикордонники назвали найкращий час для перетину кордону без черг
22 червня, 15:48
Дитячих вагонів в Україні стане більше: «Укрзалізниця» назвала нові маршрути
22 червня, 13:24

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua