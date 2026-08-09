Кирилівське озеро в Києві повторно забруднили нафтопродукти
КМДА: через зливи обірвалися всі загороджувальні бони на озері
На Кирилівському озері та в струмку Сирець у Києві повторно зафіксували забруднення нафтопродуктами після нічної атаки РФ 8 серпня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на КМДА та ДСНС Києва.
У Департаменті захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА розповіли, що ситуацію ускладнили значні атмосферні опади та стрімке підвищення рівня води у струмку й водоймі.
«Через це відбулося обривання всіх загороджувальних бонів, які використовуються для локалізації забруднення», – йдеться у повідомленні.
КП «Плесо» оперативно вжило заходів для відновлення системи локалізації. Зокрема, працівники підприємства:
- видалили три сорбуючі бони зі струмка Сирець;
- повністю відновили затримуючий бон у гирлі струмка Сирець;
- звернулися по допомогу до підрозділів ДСНС Києва, які відновили й закріпили великий затримуючий бон;
- провели відбір проб води для подальшого моніторингу стану водойм.
За інформацією ДСНС Києва, рятувальники оперативно долучилися до відновлення пошкодженого зливами затримуючого бона – саме він розділяє озеро Кирилівське та утримує забруднену емульсію у північній частині водойми, не дозволяючи їй поширюватися далі. Крім того, рятувальники відібрали проби води для подальших лабораторних досліджень і моніторингу стану водойми.
За даними ДСНС, унаслідок липневої атаки в озера Кирилівське та Йорданське потрапило понад 350 тонн нафтопродуктів і емульсії, а забрудненою виявилася площа близько 20 600 кв. м водної поверхні. Тоді ж у місці найбільшого витоку берег просочився нафтою на глибину 20 см – там забруднено 1323 кв. м прибережної смуги, ще понад 5100 кв. м охопили дрібні осередки плями вздовж берега.
Нагадаємо, масштабний витік нафтопродуктів на каскаді озер Опечень, зокрема на Кирилівському та Йорданському, стався після масованої атаки РФ на Київ у ніч на 2 липня. Тоді ворог бив по столиці дронами, балістичними й крилатими ракетами, а також гіперзвуковими «Цирконами».
22 липня екологи зафіксували нові витоки нафтопродуктів у струмок Сирець та озеро Кирилівське, після чого водойму перекрили 200-метровими бонами. Минулого тижня фахівці КП «Плесо» зосередилися на очищенні Сирецького струмка, аби мінімізувати вторинне забруднення озера.
Раніше повідомлялося, що за чотири тижні робіт КП «Плесо» очистило близько 640 кв. м прибережної рослинності, яка увібрала залишки нафтопродуктів, та зібрало 77 куб. м органічних відходів.
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