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Кирилівське озеро в Києві повторно забруднили нафтопродукти

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Кирилівське озеро в Києві повторно забруднили нафтопродукти
Ліквідацію забруднення ускладнили сильні опади та підйом рівня води
фото: ДСНС Києва

КМДА: через зливи обірвалися всі загороджувальні бони на озері

На Кирилівському озері та в струмку Сирець у Києві повторно зафіксували забруднення нафтопродуктами після нічної атаки РФ 8 серпня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на КМДА та ДСНС Києва.

У Департаменті захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА розповіли, що ситуацію ускладнили значні атмосферні опади та стрімке підвищення рівня води у струмку й водоймі.

«Через це відбулося обривання всіх загороджувальних бонів, які використовуються для локалізації забруднення», – йдеться у повідомленні.

Кирилівське озеро в Києві повторно забруднили нафтопродукти фото 1

КП «Плесо» оперативно вжило заходів для відновлення системи локалізації. Зокрема, працівники підприємства:

  • видалили три сорбуючі бони зі струмка Сирець;
  • повністю відновили затримуючий бон у гирлі струмка Сирець;
  • звернулися по допомогу до підрозділів ДСНС Києва, які відновили й закріпили великий затримуючий бон;
  • провели відбір проб води для подальшого моніторингу стану водойм.

За інформацією ДСНС Києва, рятувальники оперативно долучилися до відновлення пошкодженого зливами затримуючого бона – саме він розділяє озеро Кирилівське та утримує забруднену емульсію у північній частині водойми, не дозволяючи їй поширюватися далі. Крім того, рятувальники відібрали проби води для подальших лабораторних досліджень і моніторингу стану водойми.

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фото: ДСНС Києва

За даними ДСНС, унаслідок липневої атаки в озера Кирилівське та Йорданське потрапило понад 350 тонн нафтопродуктів і емульсії, а забрудненою виявилася площа близько 20 600 кв. м водної поверхні. Тоді ж у місці найбільшого витоку берег просочився нафтою на глибину 20 см – там забруднено 1323 кв. м прибережної смуги, ще понад 5100 кв. м охопили дрібні осередки плями вздовж берега.

Нагадаємо, масштабний витік нафтопродуктів на каскаді озер Опечень, зокрема на Кирилівському та Йорданському, стався після масованої атаки РФ на Київ у ніч на 2 липня. Тоді ворог бив по столиці дронами, балістичними й крилатими ракетами, а також гіперзвуковими «Цирконами».

22 липня екологи зафіксували нові витоки нафтопродуктів у струмок Сирець та озеро Кирилівське, після чого водойму перекрили 200-метровими бонами. Минулого тижня фахівці КП «Плесо» зосередилися на очищенні Сирецького струмка, аби мінімізувати вторинне забруднення озера.

Раніше повідомлялося, що за чотири тижні робіт КП «Плесо» очистило близько 640 кв. м прибережної рослинності, яка увібрала залишки нафтопродуктів, та зібрало 77 куб. м органічних відходів.

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Теги: рятувальники ворог нафтопродукти Київ

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