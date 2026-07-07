Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

Бізнес співачки Камалії вп'яте постраждав через атаку РФ на Київ (відео)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Камалія покала кадри зруйнованого бізнес-центру
фото: Kamaliya Zahoor/Facebook

Камалія прокоментувала удар по її бізнесу у столиці

Бізнес-центр співачки Камалії у Києві вп'яте постраждав внаслідок російської атаки. Зірка показала наслідки руйнувань у своєму блозі у Facebook, пише «Главком».

За останні два місяці бізнес Камалії вп'яте потрапив під російський обстріл. «Це вже п’ята атака по нашому бізнес-центру з 14 травня. Для когось це – «супутні втрати». Для нас – зруйнована праця, біль і ще один шрам війни», – написала зірка.

Також артистка показала кадри понівеченого офісу. На відео можна побачити зруйновану стелю, побиті меблі та вибиті вікна. Однак деякі з вікон були вже забиті дошками через попередні прильоти.

Як відомо, бізнес-центр співачки було зруйновано в ніч на 6 липня. Ворог атакував столицю балістичними ракетами, у небі над містом працювала протиповітряна оборона.

Зазначимо, 7 липня у Києві завершили пошуково-рятувальні роботи на обох локаціях у Подільському та Дарницькому районах. Надалі там тривають аварійно-відновлювальні роботи. Внаслідок російського масованого удару по столиці загинули 19 людей, з них – одна дитина, ще 61 людина постраждала.

Раніше «Главком» розповідав, бізнес-центр української співачки Камалії постраждав внаслідок російської атаки на Київ у ніч на 2 червня. На кадрах, які опублікувала артистка, видно зруйновану будівлю, вибиті вікна та пошкоджений фасад тощо.

Читайте також:

Теги: Київ обстріл Камалія співачка столиця ракетна атака

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Масована атака на Україну, США та Іран оголосили про угоду: головне за ніч 15 червня
Масована атака на Україну, США та Іран оголосили про угоду: головне за ніч 15 червня
15 червня, 05:33
Наслідки ворожих прильотів по Дніпру
У Дніпрі ворог пошкодив Будинок органної музики та унікальний інструмент (фото, відео)
15 червня, 14:12
Російські війська вранці 19 червня атакували Дніпропетровську область безпілотниками та артилерією
Росіяни вбили восьмирічну дівчинку під час удару по Павлограду
19 червня, 08:40
Остаточна сума в платіжках залежить від фактичної кількості днів надання послуги в конкретному будинку
Частині жителів Києва автоматично зменшено рахунки за тепло: деталі
11 червня, 18:01
Працівник поліції перераховує фальшиві купюри
Оголошено вирок двом ділкам, які намагалися збути майже 250 тис. фальшивих доларів
17 червня, 14:34
Юрій Федоренко – командир 429-ї окремої бригади безпілотних систем «Ахіллес» Сил безпілотних систем ЗСУ, майор, Герой України
Командир бригади «Ахіллес» Федоренко став почесним громадянином Києва
18 червня, 14:54
Правоохоронці та рятувальники на березі озера, де втопився хлопчик, Ходосівка Київської області, 3 серпня 2023 рік
Загибель дитини в Olympic Village. Колишню директорку табору затримано у Чорногорії
24 червня, 08:35
ППО взбиває дрони, що йдуть на Київ
У Києві чути вибухи
1 липня, 21:40
Пожежа на території центрального складу логістичного партнера видавництва BookChef – Denka Logistics
Видавництво BookChef заявило про втрату 800 тис. книг через атаку РФ на Київ
2 липня, 15:46

Шоу-біз

Бізнес співачки Камалії вп'яте постраждав через атаку РФ на Київ (відео)
Бізнес співачки Камалії вп'яте постраждав через атаку РФ на Київ (відео)
Вперше в історії кіноіндустрії: Британія зніме повнометражний фільм із ШІ-акторкою
Вперше в історії кіноіндустрії: Британія зніме повнометражний фільм із ШІ-акторкою
Актор-воїн Ігор Ласточкін розповів про службу в ЗСУ
Актор-воїн Ігор Ласточкін розповів про службу в ЗСУ
Раптово померла у 37 років зірка хіта Party Rock Anthem
Раптово померла у 37 років зірка хіта Party Rock Anthem
Ірина Білик оголосила себе завидною нареченою (відео)
Ірина Білик оголосила себе завидною нареченою (відео)
Атака РФ на Київ. Українські зірки показали наслідки
Атака РФ на Київ. Українські зірки показали наслідки

Новини

Дощі з грозами накриють частину України: погода на 7 липня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Американські війська зникли з Естонії напередодні саміту НАТО
5 липня, 23:30
«Я ніколи не здаюся». 107-річна американка поділилася незвичним секретом довголіття
4 липня, 13:46
В Україні місцями дощитиме: погода на 3 липня 2026
3 липня, 05:59
В Україні спека, місцями дощитиме: погода на 2 липня 2026
2 липня, 05:59
В Україні спека, місцями дощитиме: погода на 1 липня 2026
1 липня, 05:59

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua