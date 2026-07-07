Бізнес співачки Камалії вп'яте постраждав через атаку РФ на Київ (відео)

Камалія прокоментувала удар по її бізнесу у столиці

Бізнес-центр співачки Камалії у Києві вп'яте постраждав внаслідок російської атаки. Зірка показала наслідки руйнувань у своєму блозі у Facebook, пише «Главком».

За останні два місяці бізнес Камалії вп'яте потрапив під російський обстріл. «Це вже п’ята атака по нашому бізнес-центру з 14 травня. Для когось це – «супутні втрати». Для нас – зруйнована праця, біль і ще один шрам війни», – написала зірка.

Також артистка показала кадри понівеченого офісу. На відео можна побачити зруйновану стелю, побиті меблі та вибиті вікна. Однак деякі з вікон були вже забиті дошками через попередні прильоти.

Як відомо, бізнес-центр співачки було зруйновано в ніч на 6 липня. Ворог атакував столицю балістичними ракетами, у небі над містом працювала протиповітряна оборона.

Зазначимо, 7 липня у Києві завершили пошуково-рятувальні роботи на обох локаціях у Подільському та Дарницькому районах. Надалі там тривають аварійно-відновлювальні роботи. Внаслідок російського масованого удару по столиці загинули 19 людей, з них – одна дитина, ще 61 людина постраждала.

Раніше «Главком» розповідав, бізнес-центр української співачки Камалії постраждав внаслідок російської атаки на Київ у ніч на 2 червня. На кадрах, які опублікувала артистка, видно зруйновану будівлю, вибиті вікна та пошкоджений фасад тощо.