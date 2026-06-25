На Лук’янівці комунальники оновлюють сквер імені Івана Котляревського

На території скверу планують висадити до 5 тис. різноманітних квітів

У сквері імені Івана Котляревського ведуться роботи з озеленення та оновлення інфраструктури. До кінця тижня комунальники планують завершити ремонт лав та висадити тисячі нових квітів, аби зробити цей громадський простір ще комфортнішим для киян. Про це повідомляється на офіційній сторінці «Київзеленбуду» у Facebook, інформує «Главком».

Наразі фахівці та озеленювачі Шевченківського КП УЗН працюють над створенням нових квіткових композицій.

Комунальні працівники фарбують лавки у парку фото: «Київзеленбуд»

Загалом на території скверу планують висадити до 5 тис. різноманітних квітів, серед яких альтернантера, агератум, катарантус та цинерарія. Водночас з флористичними роботами комунальники відновлюють і паркові меблі. Фахівці вже відремонтували та пофарбували 11 лав для відпочинку, а ще 18 наразі перебувають у процесі підготовки та будуть оновлені найближчими днями.

Цей сквер є ключовою зеленою зоною мікрорайону. Розташований серед щільної забудови та поруч з інтенсивним автомобільним трафіком, він є головним місцем для відпочинку мешканців довколишніх будинків. Пам’ятник видатному українському письменнику Івану Котляревському та затишна атмосфера локації щодня приваблюють містян.

Як зазначають фахівці, постійний догляд, упорядкування території та вчасне оновлення є критично важливими, аби цей громадський простір залишався комфортним місцем для емоційного розвантаження та прогулянок. Усі заплановані роботи мають завершити вже до кінця поточного тижня.

Нагадаємо, на бульварі Амвросія Бучми, що у Дніпровському районі столиці, квітує тюльпанове дерево. Тюльпанове дерево, або ж ліріодендрон, є найближчим родичем магнолії. Озеленювачі кажуть, що вид має надзвичайно давню історію: предки ліріодендрона були поширені на території Євразії ще в крейдяному періоді – близько 100 мільйонів років тому.

До слова, життя в мегаполісі не обмежується лише стінами квартири, а наявність парку під боком стає одним із важливих критеріїв при виборі житла. Дослідження міської інфраструктури показало неочікувані результати: центральні райони виявилися зеленішими за деякі спальні масиви. Найзеленішими районами Києва є Солом’янський і Святошинський – в обох показник озеленення сягає 51%. Це райони, де парки, сквери та газони займають понад половину всієї території.