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У ніч на 27 червня буде обмежено рух на перетині Ревуцького та Тростянецької (схема)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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У ніч на 27 червня буде обмежено рух на перетині Ревуцького та Тростянецької (схема)
Дорожні роботи виконуватимуть фахівці Дарницького ШЕУ
фото: kyivvlada.com.ua

Водіїв просять враховувати обмеження під час планування маршруту

Із 23:00 26 червня до 5:00 27 червня обмежуватимуть рух транспорту кільцевою розв’язкою на перетині вулиць Ревуцького та Тростянецької в Дарницькому районі столиці. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Київавтодор».

Дорожні роботи виконуватимуть фахівці Дарницького ШЕУ.

У комунальній корпорації перепрошують за тимчасові незручності та просять враховувати обмеження під час планування маршруту.

У ніч з 26 на 27 червня обмежуватимуть рух транспорту кільцевою розв’язкою на перетині вулиць Ревуцького та Тростянецької (схема)
У ніч з 26 на 27 червня обмежуватимуть рух транспорту кільцевою розв’язкою на перетині вулиць Ревуцького та Тростянецької (схема)
фото: «Київавтодор»

Нагадаємо, триває капітальний ремонт вулиці Міської, розпочатий у березні. На цій ділянці планують не лише оновити покриття, а й суттєво підвищити пропускну спроможність. Дорожники вже проклали понад 600 метрів нової дощової каналізації більшого діаметра. Наразі триває підготовка основи дороги під майбутнє асфальтування. 

До слова, у Києві через підвищення температури повітря понад +28 °C діють тимчасові обмеження на рух вантажного транспорту. За рішенням «Київавтодору», заборона в’їзду та руху містом поширюється на великоваговий транспорт із фактичною масою понад 24 тонни або з навантаженням на вісь більше ніж 7 тонн. На автодорогах столиці встановлено відповідні дорожні знаки та інформаційні щити.

 

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Теги: Київ дороги ремонт

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