Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 27-28 червня

Останні вихідні червня у столиці будуть максимально насиченими на цікаві культурні події

Цими вихідними, 27-28 червня, на киян та гостей столиці чекає насичена культурна програма. На театралів чекає гучна прем’єра вистави «Тигролови» із японськими мотивами та класична драма «Ляльковий дім». Музична афіша порадує масштабними концертами Макса Барських просто неба та ювілейним виступом Віктора Павліка у супроводі симфонічного оркестру. Шанувальників історії та мистецтва запрошують на унікальну фотовиставку про евакуацію тварин із прифронтових зон, а також на зустріч із народною артисткою Наталією Сумською, присвячену творчості видатного Івана Миколайчука.

«Главком» підготував традиційний гід Києвом на 27-28 червня, де кожен знайде відпочинок до душі.

Зміст

Музеї



«Евакуація життя» (Evacuation of Life)

Це документальний проєкт про порятунок тварин із прифронтових та деокупованих територій України.

Експозиція представить 60 фотографічних робіт, створених під час евакуаційних місій у 2022–2025 роках. Кожна світлина розповідає реальну історію порятунку тварин із зон бойових дій,

Виставка організована в співпраці з громадською організацією Save Animals Ukraine, яка з початку повномасштабного вторгнення займається евакуацією тварин і людей із тваринами, а, також, утримує шелтер для евакуйованих тварин.

Мета виставки – привернути увагу до долі тварин, які опинилися в зоні бойових дій, показати масштаб волонтерської роботи та сприяти розвитку гуманного ставлення до тварин в Україні та світі.

Коли: з 18 червня по 05 липня щодня (крім понеділка) з 10.00 по 17.00 (в п'ятницю до 16.00.).

Місце проведення: Національний історико-архітектурний музей «Київська фортеця», вулиця Госпітальна, 24-А.

«Передмістя у центрі міста»

Кудрявець – одна з найдавніших історичних місцевостей Києва, розташована в центральній частині міста. До неї належать території вздовж сучасних вулиць Кудрявської, Січових Стрільців, Бульварно-Кудрявської та Обсерваторної, а також Кудрявський і Вознесенський узвози, урочище Вознесенський Яр та Львівська площа. З півдня й сходу місцевість обмежують схили над долиною річки Глибочиці. Назва місцевості, ймовірно, походить від річки Кудрявець (Киянки), яка протікала місцевими ярами та впадала до Глибочиці.

Історія Кудрявця сягає часів Русі. У XI–XIII століттях тут розташовувався Копирів кінець – околиця давнього Києва за межами укріплень «Міста Ярослава». На цій території існували князівські двори, монастирі, ремісничі комплекси та важливі торговельні шляхи. Археологічні дослідження виявили тут залишки житлової забудови, ремісничих майстерень, некрополів і чотирьох мурованих храмів XI–XIII століть.

У XVI–XVIII століттях Кудрявець залишався околицею Києва. Значна частина земель належала монастирям і церковним установам, а територія забудовувалася слободами та садибами. Справжній розквіт місцевості розпочався наприкінці XIX століття. Тут активно зводилися житлові садиби, навчальні заклади, храми та громадські споруди. Саме тоді сформувався архітектурний образ Кудрявця, значна частина якого збереглася до наших днів. Кудрявець був свідком і важливих подій Української революції 1917–1921 років. Саме тут розміщувалися казарми Січових Стрільців – одного з найбоєздатніших військових формувань Армії Української Народної Республіки.

Коли: з 18 червня 2026 року.

Місце проведення: Садиба на Кудрявці. Філія Музею історії міста Києва, вул. Кудрявська,

«Мир небу і землі. Порцелянова симфонія родини Трегубових»

У Національному музеї декоративного мистецтва України відкрилася виставка «Мир небу і землі. Порцелянова симфонія родини Трегубових». Експозиція вперше представляє в єдиному виставковому просторі творчий доробок цілої мистецької родини – Миколи, Валентини, Наталії та Володимира Трегубових.

Відвідувачі зможуть побачити 377 творів із музейної колекції та родинного зібрання. Виставка демонструє спадкоємність художніх традицій, діалог поколінь і неперервність творчого пошуку. Її назва походить від одного з найвідоміших сервізів Миколи Трегубова «Мир небу і землі» (1985), який сьогодні набуває особливого символічного звучання.

Центральне місце в експозиції посідають роботи Миколи Трегубова (1922–2007) – заслуженого художника України, лауреата Національної премії України імені Тараса Шевченка, провідного скульптора Коростенського фарфорового заводу. Упродовж творчого життя він створив численні форми столових, чайних і кавових сервізів, декоративних ваз, тарелів і сувенірної продукції, що вирізняються високою культурою форми, досконалим володінням матеріалом і глибоким осмисленням національних традицій.

Коли: до 12 липня.

Місце проведення: Національний музей декоративного мистецтва України, вул. Івана Мазепи, 21, корпус 2.

«Херсон. Шовкуненко. Врятоване»

На виставці представлені твори художника з колекції Херсонського обласного художнього музею імені Олексія Шовкуненка, які не були викрадені російськими військами під час окупації Херсона в 2022 році.

Представлені в експозиції дев’ять картин відрізняються за періодом написання та тематикою, демонструючи різноплановість творчості Олексія Шовкуненка. Серед них пейзажі з численних подорожей митця, а також імпресіоністичний краєвид із лататтям. У музейному просторі експонуються портрети першої та другої дружин Олексія Шовкуненка, а також льотчика Калениченка. З-поміж інших робіт вирізняється індустріальний пейзаж «Азовсталь».

Коли: до 26 липня.

Місце проведення: Національний музей «Київська картинна галерея», вул. Терещенківська, 9.

«Дитинство, осяяне сонцем»

Музей-квартира Павла Тичини запрошує відвідувачів на унікальну фондову виставку «Дитинство, осяяне сонцем». Цей проєкт відкриває відомого українського поета з неочікуваного ракурсу – як автора, чия творчість була глибоко звернена до найменших.

В експозиції представлені прижиттєві видання творів Павла Тичини. Саме на цих книгах виросло не одне покоління українців, навчаючись помічати красу в найменших деталях навколишнього світу та природи.

Коли: з 1 по 28 червня.

Місце проведення: Музей-квартира Павла Тичини, вул. Терещенківська, 5, кв. 1,3.

До 85-річчя від дня народження видатного митця: публічне обговорення творчої спадщини Івана Миколайчука

У неділю, 28 червня, киян та гостей столиці запрошують на публічне обговорення творчої спадщини видатного українського актора, режисера та сценариста Івана Миколайчука. Цьогоріч виповнюється 85 років від дня його народження.

Головною темою зустрічі стане режисерська робота митця – фільм «Така пізня, така тепла осінь» (1981). Стрічка порушує надважливі й сьогодні теми: досвід еміграції, зв'язок із рідною землею та пошук власної ідентичності.

Учасники заходу матимуть унікальну нагоду поспілкуватися з безпосередніми творцями фільму.

Гості події:

Наталія Сумська – народна артистка України, акторка Театру імені Івана Франка, яка виконала одну з ролей у стрічці;

Юрій Гармаш – заслужений діяч мистецтв України, оператор-постановник цього фільму.

Модераторкою зустрічі виступить Жанна-Марі Тищенко, старша наукова співробітниця Музею театрального, музичного та кіномистецтва України.

Коли: 28 червня (неділя), о 12:30.

Місце проведення: Музей театрального, музичного та кіномистецтва України (територія Національного заповідника «Києво-Печерська лавра», вул. Лаврська, 9, корп. 26).

Театри

Прем'єра вистави «Тигролови»

У Київському академічному театрі «Золоті ворота» відбудеться прем’єра вистави «Тигролови» за мотивами культового роману Івана Багряного. Режисер та автор інсценізації Павло Шпегун пропонує глядачам абсолютно несподіване прочитання твору, використовуючи прийоми, які перегукуються з принципами традиційного японського театру Но й Кабукі.

Історію сміливого інженера Григорія Многогрішного та дикої й нестримної Наталки береже і переказує химерна дівчина в японській масці. Багато речей у виставі Онріо переказує не словами, а емоціями, пластикою та звуками. Тайга, потяги, втеча, кохання і свобода зазвучать тут голосами й струнами: автентичний народний спів переплететься з музикою, а Японія – з українським всесвітом Івана Багряного.

У ролях: Богдан Буйлук, Христя Люба, Артем Пльондер, а також вихованці провідних акторських майстерень (С. Г. Калантая та І. А. Капінос; О. М. Яреми та Л. В. Самаєвої; В. С. Ажнова).

Коли: 27-28 червня, 18:00.

Місце проведення: Театр «Золоті Ворота», вул. Шовковична, 7А.

Вистава «Ляльковий дім»

Вистава за класичною п’єсою Генріка Ібсена порушує актуальні й сьогодні питання: любов без свободи, право жінки бути собою та межа між обов’язком і правом на власне життя. Сюжет розгортається напередодні Різдва у родині адвоката Торвальда Хельмера. Драма Нори – турботливої дружини та матері – починається тоді, коли її давній сміливий вчинок (таємна позика заради порятунку чоловіка) виходить на поверхню. Гірка правда руйнує ілюзію ідеального сімейного порядку та змушує героїню зробити болісний крок до внутрішньої свободи.

У ролях: народний артист України Дмитро Савченко, заслужені артисти України Олег Савкін, Сергій Детюк, Станіслав Бобко, Ірина Новак, артисти Діна Андрійчук та Гліб Суряга.

Коли: 27 червня, 16:00.

Місце проведення: Національний академічний драматичний театр ім. Лесі Українки, вул. Богдана Хмельницького, 5.

Вистава «Місто»

У столиці відбудеться показ сучасної пластичної вистави «Місто» за мотивами культового роману Валер’яна Підмогильного. Це історія про тілесну та психологічну трансформацію молодої людини в урбаністичному просторі, про те, як мегаполіс змінює тих, хто прагне стати його частиною.

Головний герой Степан Радченко проходить шлях від хліва й комори до оперних залів, змінюючи одяг, середовище й самого себе. У цій постановці жінки, яких він зустрічає на своєму шляху – Надійка, Тамара, Зося та Рита – уособлюють не просто окремі образи, а різні стани та обличчя самого міста, що зваблює, вимагає плати й диктує свої правила адаптації.

У ролі Степана Радченка – заслужений артист України Григорій Бакланов

Коли: 27 червня, 19:00.

Місце проведення: МЦКМ, Алея Героїв Небесної Сотні, 1.

Вистава «Багато галасу з нічого»

Класична комедія Шекспіра про дотепні інтриги, кумедні непорозуміння та гострі словесні баталії, де межа між суперництвом та пристрасним коханням виявляється надто тонкою. В оригіналі дія відбувається на сонячному узбережжі італійського містечка Мессіна, проте в цій постановці сюжет перенесли у знайомий кожному антураж літнього кафе на березі моря.

Коли: 28 червня, 18:00.

Місце проведення: МЦКМ (Камерна сцена), Алея Героїв Небесної Сотні, 1.

Концерти

Мах Barskih Open Air Fest

Цього літа співак Max Barskih презентує новий масштабний проєкт Open Air Fest. Це серія великих музичних подій просто неба, які об’єднають фестивальну атмосферу та сольне шоу артиста в різних містах країни.

Головною подією фестивалю стане виступ Max Barskih із його відомими хітами та сучасними візуальними рішеннями. Організатори зазначають, що формат Open Air Fest створений для того, щоб підтримати українців, дати можливість зібратися разом і відчути єдність навіть у складні часи.

На майданчиках розгорнуть повноцінну фестивальну інфраструктуру: велику сцену із живим звуком, зони відпочинку та фуд-корти. Програма триватиме протягом усього дня – до головного концерту вечора на сцені виступатимуть запрошені артисти та DJ.

Коли: 27 червня, 16:00.

Місце проведення: ВДНГ, проспект Академіка Глушкова, 1.

Святковий концерт «Закриття театрального сезону»

Столичний циганський театр «Романс» запрошує глядачів на великий святковий концерт, присвячений закриттю чергового театрального сезону. Цей вечір стане підсумком сценічного року перед літньою перервою.

Організатори підготували особливу підсумкову програму, яка об'єднає найкращі номери сезону. На глядачів чекають як фірмові динамічні та колоритні виступи театру, сповнені фірмового темпераменту, ритму та живої пластики, так і ліричні романси й сольні інструментальні номери.

Концерт побудований як творчий звіт та жест вдячності публіці, яка підтримувала артистів протягом року. Подія буде цікавою як постійним шанувальникам колективу, так і тим, хто хоче вперше відкрити для себе унікальну сценічну мову театру «Романс».

Коли: 27 червня, 18:00.

Місце проведення: Циганський театр «Романс», м. Київ, пр-т Перемоги, 38.

Віктор Павлік. Ювілейний концерт. На Біс!

Віктор Павлік – легенда української естради, чиї пісні знають і співають кілька поколінь. Цей концерт стане ретроспективою його творчості: знайомі хіти прозвучать у супроводі великого симфонічного оркестру.

На слухачів чекають улюблені ліричні композиції та відомі шляхгери в новому масштабному аранжуванні. Організатори обіцяють особливу атмосферу та ексклюзивну програму, яку не повторюватимуть у такому форматі.

Коли: 28 червня, 18:00.

Місце проведення: Палац Спорту, м. Київ, Спортивна площа, 1.

Zgarda концерт танцювального фестивалю в стилі Tribal

У столиці пройде фінальний гала-концерт всеукраїнського фестивалю Zgarda. На одній сцені виступлять танцювальні колективи та соло-виконавиці з різних міст України, які працюють у стилі Tribal.

Tribal (трайбл) – це сучасний напрям танцю, який поєднує в собі елементи фольклорних традицій Близького Сходу, Північної Африки, Індії та фламенко із сучасною хореографією та імпровізацією.

Організатори обіцяють глядачам масштабне шоу з автентичними костюмами, оригінальними сценічними образами та різноманітною музичною програмою – від етнічних ритмів до сучасної містичної музики. Подія буде цікавою як для шанувальників стилю, так і для тих, хто відкриває для себе цей напрям хореографії вперше.

Коли: 28 червня, 16:00.

Місце проведення: Будинок Актора, м. Київ, вул. Ярославів Вал, 7.

Стендапи

Підпільний стендап

Провести суботній вечір у компанії відомих українських коміків запрошує Underground Stand Up Club. Гостей чекає живий матеріал без шаблонів у камерному залі, де між глядачами та сценою буквально кілька метрів.

Цього вечора на сцені:

Юра Коломієць – досвідчений комік, амбасадор гедонізму та продюсер популярних YouTube-шоу.

Єгор Шатайло – ведучий радіо-стендап шоу «Гомін Аут» на радіо «Промінь», сценарист проєкту «Телебачення Торонто», автор успішних сольних виступів.

Андрій Бережко – відомий стендап-комік та сценарист.

Коли: 27 червня, 16:00.

Місце проведення: Underground stand up club, вул. Золотоворотська, 15.

Стендап в Comedy Room

Для поціновувачів гумору Comedy Room готує вечір стендапу в невимушеній атмосфері. На глядачів чекають виступи відомих столичних коміків, які ділитимуться свіжими жартами та актуальними спостереженнями.

Хто на сцені:

Ведучий: Іван Барбул.

Коміки: Влад Високий, Назар Василенко, Євгеній Мазурян, Саша Шпула, Коля Майоров, Арсен Пучков.

Коли: 28 червня, 19:00.

Місце проведення: DoskaBar, вул. Прорізна, 21.