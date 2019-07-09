Жахлива трагедія в Києві: причіп розчавив голову водія фури (фото, відео)



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Щоб витягти тіло загиблого, знадобилася допомога рятувальників Фото: Інформатор

Водій намагався усунути несправність у вантажівці

У вівторок, 9 липня, на проспекті Перемоги, недалеко від вулиці Чорнобильської, в Києві сталася страшна трагедія: водій фури Renault загинув під причепом вантажівки. Тіло витягували рятувальники.

Це сталося близько 6:00. Про це повідомляє Інформатор.

Як розповів попутник водія, вони їхали в Житомирську область з Одеси. Поки проїжджали через Київ, у автомобіля виникли технічні неполадки. На виїзді з міста водій зупинився, щоб спробувати усунути несправність, а пасажиру сказав почекати декілька хвилин. Чоловік підняв причіп вантажівки на упори і заліз між колесом і дном причепа. З невідомих причин причіп впав і розчавив голову чоловікові. Медикам, які прибули на місце, залишалося лише констатувати смерть.

Щоб витягти тіло загиблого, знадобилася допомога рятувальників. На час роботи екстрених служб рух по проспекту Перемоги в бік виїзду з Києва було обмежено.

На місці працювала патрульна поліція, слідчо-оперативна група, медики і рятувальники. Подробиці події з'ясовуються.

Нагадаємо, 9 липня о 3-й годині на 65-му км автотраси Київ-Чоп в напрямку столиці сталася ДТП за участі автомобіля «Тойота» та військового ГАЗ-32223. В результаті ДТП сталося загорання автомобіля ГАЗ, де знаходились 9 солдат контрактної служби Збройних сил України. Двоє з них, які знаходились в приміщенні авто для конвоювання засуджених, згоріли на місці події.