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    Смертельна ДТП під Києвом: живцем згоріли двоє військовослужбовців (фото)

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    ДТП на трасі Київ-Чоп - Смертельна ДТП під Києвом: живцем згоріли двоє військовослужбовців (фото)
    ДТП на трасі Київ-Чоп
    Фото: Нацполіція

    В результаті ДТП сталося загорання військового автомобіля ГАЗ

    У вівторок, 9 липня, о 3-й годині на 65-му км автотраси Київ-Чоп в напрямку столиці сталася ДТП за участі автомобіля «Тойота» та військового ГАЗ-32223. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції у Київській області.

    За попередніми даними, водій автомобіля «Тойота» не обрав безпечної швидкості і скоїв зіткнення з військовим автомобілем, що рухався в попутному напрямку.

    В результаті ДТП сталося загорання автомобіля ГАЗ, де знаходились 9 солдат контрактної служби Збройних сил України. Двоє з них, які знаходились в приміщенні авто для конвоювання засуджених, згоріли на місці події. Водій-військовослужбовець госпіталізований із травмами ніг.

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    На місці аварії працювали рятувальники, працівники Слідчого управління поліції Київщини, слідчо-оперативна група Макарівського відділення поліції, медики.

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    Смертельна ДТП під Києвом: живцем згоріли двоє військовослужбовців (фото)
    Смертельна ДТП під Києвом: живцем згоріли двоє військовослужбовців (фото)

    36-річного водія автівки  «Тойота» поліція затримала у порядку ст. 208 КПК України.

    Транспортні засоби вилучені у якості речових доказів.

    За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст.  286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

    Працівники поліції встановлюють усі обставини та причини ДТП. У рамках кримінального провадження будуть призначені усі необхідні експертизи.   

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