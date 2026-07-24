На Київ насувається гроза, оголошено «жовтий» рівень небезпеки

Фахівці закликають містян бути обережними та під час негоди дотримуватися основних правил безпеки

У найближчі дві години зі збереженням до кінця доби 24 липня у Києві та Київській області очікується гроза. Оголошено І рівень небезпечності (жовтий). Про це попереджають в Українському гідрометцентрі, інформує «Главком».

У столиці та на Київщині оголошено І рівень небезпечності (жовтий) інфографіка: Укргідрометцентр

Фахівці закликають містян бути обережними та під час негоди дотримуватися основних правил безпеки: не перебувати поблизу рекламних щитів, ліній електропередачі, великих дерев і не паркувати поруч із ними автотранспорт.

Куди звертатися у разі надзвичайних ситуацій:

Підтоплення проїжджої частини чи тротуарів: диспетчерська КК «Київавтодор» – (044) 284-74-19.

Падіння дерев або зламані гілки: аварійно-диспетчерська служба КО «Київзеленбуд» – (044) 272-40-18.

Загроза життю через падіння дерев чи гілок: рятувальники – 101 або КАРС (044) 430-37-13.

Травмування людей: екстрена медична допомога – 103.

Несправність світлофорів чи дорожніх знаків: ЦОДР – (050) 387-35-42.

Нагадаємо, 24 липня в Україні хмарність мінлива, по більшій частині країни очікуються дощі та грози – лише південь залишиться осторонь непогоди. Укргідрометцентр оголосив жовтий рівень небезпечності (I рівень) для західних, Житомирської та Вінницької областей: вдень там очікуються грози, які можуть ускладнити роботу енергетичних, будівельних та комунальних підприємств, а також рух транспорту.